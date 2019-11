Argumentos válidos para justificar la ausencia a la mesa electoral

El 10 de noviembre se celebran las cuartas elecciones en cuatro años. Con ello, han aumentado las probabilidades de ser elegido como miembro de una mesa electoral y los motivos para justificar, en la medida de lo posible, su ausencia.

Los presidentes y vocales son designados por sorteo, siempre y cuando sepan leer, escribir y tengan menos de 70 años. Cada mesa está formada por un presidente, dos vocales y varios suplentes. Cada miembro recibe una carta certificada en su domicilio con la información sobre la convocatoria, disponiendo de 7 días para, en caso de no poder asistir, presentar alegaciones ante la Junta Electoral de la zona.

Estas alegaciones han de presentarse por mediación de una carta de renuncia que explique los motivos. Dicha ausencia, en el caso de no haber notificado causa alguna, acarrea una pena de cárcel de 3 meses a 1 año o sanción administrativa de 6 a 24 meses, así como una sanción económica que será impuesta por por el magistrado que juzgue el caso.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) los miembros de la mesa recibirán una compensación monetaria de 65€ libres de impuestos. También el derecho a la reducción de la jornada laboral del día siguiente a las elecciones generales y darse de alta en seguridad social para el día de la votación.

Sin embargo, ser elegido como miembro de la mesa electoral supone afrontar una amplia jornada laboral un domingo, el día elegido por la mayoría de los ciudadanos para destinar a diferentes compromisos como planear viajes.

Causas para no ser miembro de una mesa electoral

Las causas más comunes por las que una persona puede ausentarse de una mesa electoral son:

Estar en situación de discapacidad.

Estar en situación de incapacidad temporal para el trabajo con baja médica, gestación a partir de 6 meses de embarazo o periodo de descanso maternal.

Presentar una lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral.

Tener una previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación.

Pertenecer a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles.

Estar al cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Asistir el mismo día a eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.

Ser director de un medio de comunicación de información general o jefe de servicios informativos o redactor jefe que cubran la jornada electoral.

En el caso de coincidir con un viaje programado, el afectado debe presentar todo tipo de documentos que certifiquen que tiene ese viaje contratado, unos escritos que van desde las reservas y justificantes de pago hasta un documento que alegue la pérdida económica que supondría la cancelación, además de los motivos del mismo. Todo ello, ha de ser presentado ante la Junta Electoral.

Esto no quiere decir que una persona se pueda librar de tener que hacer frente a una jornada maratoniana como es la de ser miembro de la mesa electoral, es muy complejo.

La normativa no incluye directamente un viaje como motivo justificable para no asistir a la mesa electoral como presidente, vocal o suplente. Es muy probable que no siga adelante la reclamación. En el caso de tener la obligación de cancelar el viaje, si tienes contratado un seguro, puedes enviar la notificación que rechaza tu carta de renuncia a ser miembro de la mesa electoral, como motivo de la cancelación del viaje. La compañía aseguradora contratada para el seguro de viaje se hará cargo de recuperar el dinero.