"Esta semana se decide si Feijóo es presidente solo o acompañado"

Elías Bendodo acaba de entregar su acta de parlamentario autonómico porque se presenta al Congreso de los Diputados en estas elecciones del 23 de julio por Málaga. Es el número uno. También es el coordinador general del PP y director de la campaña.

-¿Por qué un votante progresista debe votar al PP? ¿Para evitar a Vox?

-Posiblemente, el PP no es su partido, pero sí su solución. El PSOE no se presenta a estas elecciones, se presenta Sánchez en coalición con Podemos, Bildu, con Esquerra, por tanto Feijóo tiene mucha capacidad para captar mucho votante que lo hizo por Sánchez en las últimas elecciones.

-Pero el PP viene de formar coalición de Gobierno con Vox en Extremadura y Valencia.

-El PP es trasversal, tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos. En este último mes, el PP le ha dado el apoyo al PSC en la alcaldía de Barcelona para que no la tengan los independentistas, el PP le ha dado la alcaldía de Vitoria al PSE para que no gobiernen los herederos de ETA, el PP le ha dado al PNV la diputación foral de Guipúzcoa para que no gobiernen los independentistas, el PP ha llegado a un acuerdo en Cantabria con el Partido Regionalista. También hemos pactado la gobernabilidad de Canarias con Coalición Canaria. Aquí en Andalucía hemos llegado a un acuerdo con los independientes de Jaén y con los independientes de La Línea para la diputación de Cádiz. Hemos llegado a acuerdos con Vox en Extremadura y en Valencia, no lo hemos alcanzado en Murcia y Aragón. ¿Qué quiero decir? Este es el proyecto de nuestra trasversalidad, podemos hablar con todos y pactar con casi todos.

-¿A quienes excluye?

-A los que no respetan la Constitución, a los independentistas de Cataluña y a los herederos de ETA.

-Pero Vox tiene una concepción extraña de la Constitución porque quieren cambiarla de arriba a abajo.

-El PP tiene a otro partido a la derecha y eso nos permite avanzar por el centro. El PP y Vox son partidos muy distintos, pero debemos tener la capacidad de hablar con Vox, con el PSOE, con Sumar, con todos, porque los españoles quieren que los políticos hablemos entre nosotros. Pero pactar con todo no significa tragar con todo.

-Usted ha dirigido las dos últimas campañas andaluzas, la de las municipales y, ahora, estas generales. ¿Me puede hacer un pronóstico para el 23 de julio?

-Tezanos está al frente del Centro de Inventos del Sanchismo. Todas las encuestas, todas, dan a Feijóo ganador, menos Tezanos. Mire, creo que el PP va a ganar las elecciones y Feijóo va a ser presidente, eso lo dicen las encuestas, lo que toca decidir este última semana de campaña es si es solo o acompañado. Los españoles ya han pasado la página de Sánchez, se vio en el debate, Feijóo ya actuó como presidente, lo único que hay que decidir es si Feijóo es presidente solo o acompañado.

-Usted sería ministro, ¿no?

-Eso lo decide el presidente Feijóo, yo no lo sé. En cualquier caso, estoy muy orgulloso de venir trabajando con el presidente Feijóo en este año y medio. Cuando me vine de Andalucía, lo hice con la misma ilusión que cuando Juanma Moreno me pidió ayuda para acabar con 40 años de socialismo, me gustan los retos, más el camino que la meta.

-¿Moncloa o Génova?

-Estoy a disposición.

-Feijóo ha sugerido que podría haber un pucherazo en Correos, después que no está garantizado que todo el mundo pueda votar.

-No, Feijóo no ha dicho que se prepara un pucherazo. Feijóo conoce bien los sindicatos, ha sido presidente de Correos y se ha hecho eco de los llamamientos de los sindicatos, de Comisiones Obreras. Ha denunciado que los nuevos contratos de los que habla la empresa estatal no se han producido. Nunca hemos hablado de pucherazo porque confiamos en la profesionalidad de los carteros de España.

-Arroja la duda cuando establece una diferencia entre los carteros y sus jefes.

-Lo que digo es que son tantos miles de españoles los que quieren votar por Correo que puede que la documentación no llegue a tiempo porque no hay recursos suficientes para ello.

-¿Usted confía en la transparencia y solidez del sistema electoral español?

-Absolutamente.

-Se ha publicado que el entorno del rey emérito sostiene que volverá a España cuando gobierne Feijóo. ¿No puede regresar en estos momentos?

-No es decisivo que gobierne Feijóo, el rey emérito es un español que puede volver a España cuando quiera, gobierne o no gobierne Feijóo, eso no es decisivo. No sé qué intención tiene esa noticia.

-¿Alguna medida económica del PP que no sea una bajada de impuestos?

-La mejor medida económica es la de crear empleo, llegar a los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

-Se ha subido mucho en estos últimos años.

-Bueno, eso tiene su debate, porque más que crear empleo, Sánchez ha repartido empleo. Esto de contar a los fijos discontínuos es un poco fraude, hay que crear empleo de verdad y de calidad.

-¿La violencia de género, tal cual, existe?

-Existe la violencia de género, existe la violencia intrafamiliar, contra las mujeres, contra los menores, contra los animales. Y el PP está en contra de cualquier tipo de violencia.

-Todos los partidos están en contra de cualquier tipo de violencia, lo que quiero saber es si usted cree que hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer.

-Sí, y es muy preocupante. El Gobierno se ha dado golpe de pecho con esto, pero lo que ha conseguido es rebajar las penas a miles de violadores y que algunos salgan a la calle, 120 fuera. Eso no tiene perdón, y los españoles y, sobre todo, las españolas lo saben.

-¿Y el cambio climático?

-Con este calor.

-Juanma Moreno acaba de decirle al portavoz de Vox que este partido convocaría un referéndum en España para salir de la Unión Europea. ¿Vox es antieuropeísta?

-Depende de qué parte de Vox sea, hay un Vox con el que se puede hablar y otra con la que no se puede hablar.

-¿Con cuál no se puede hablar?

-No lo sé.

-¿Con la de Jorge Buxadé?

-A algunos no los conozco.

-¿Es posible que Feijóo se haga un 'juanma moreno'?

-Trabajamos para ello, Feijóo se parece a Juanma, es centrista, moderado y estoy convencido que, igual que pasó en Andalucía, los españoles ya saben que Feijóo va a ser presidente y sólo hay que elegir si es solo o acompañado. Es un Juanma Moreno o una Isabel Díaz Ayuso, queremos gobernar en solitario.