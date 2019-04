El Corredor Mediterráneo, entre las prioridades de Ciudadanos

Vicente García Egea, candidato al Congreso por Cs, y Miguel Cazorla, alcaldable de la formación naranja, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Mesa del Ferrocarril para conocer sus demandas de cara a mejorar las infraestructuras en una provincia considerada como la “cenicienta ferroviaria” de España. Por parte de la Mesa del Ferrocarril, su coordinador, José Carlos Tejada, agradeció ayer a Ciudadanos “que hayan tenido la atención de recibirnos”, sentido en el que ha lamentado que tanto PP como PSOE aún no hayan llamado a la Mesa del Ferrocarril: “No sabemos si no les interesa el tema ferroviario, pero lo cierto es que estamos a cinco días de que se vote, y todavía no se ha producido ningún contacto”.

Desde la formación liberal, García Egea recordó que la provincia lleva dos legislaturas “aguardando el inicio de las obras de la alta velocidad, sin olvidar el eterno olvido al que está sometido nuestra línea convencional como indigna y tercermundista”. El candidato de Ciudadanos ha expresado que “es nuestra prioridad absoluta”. “Consideramos que es fundamental para nuestra tierra y lo apoyamos sin ambages, ya que nos proporcionará mayor competitividad en todos los sectores productivos”, ha añadido, además de recordar que “Ciudadanos ya demostró en 2017 su firme apuesta por el Corredor del Mediterráneo, y lo hizo con una PNL que presentamos en el Congreso”.

Sobre la petición de la Mesa del Ferrocarril para quevele por los intereses generales de la provincia, García Egea se mostró contundente: “Si tras el próximo domingo entramos en el Gobierno, el Corredor Mediterráneo será una prioridad total”. En este sentido, desde la formación naranja aseguran que en el programa electoral para las elecciones generales se comprometen a “impulsar la movilidad de proximidad y los corredores de trasporte estratégicos”. Por último, el número dos de Ciudadanos al Congreso apuntó en el encuentro que, pese a que han salido ya todos los tramos a licitación y buena parte han sido adjudicados, no acaban de comenzar las obras, haciendo especial hincapié en la situación de “parálisis” del tramo Pulpí-Vera, donde “las máquinas deberían llevar tiempo trabajando”.