Debate electoral: Casado y Rivera contra Sánchez

El primer minuto del debate ya ha definido cuáles son las estrategias, la del debate de Televisión Española y la que resta de esta semana de campaña electoral. Los candidatos del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, han formado un bloque contra el socialista Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha ejercido de presa, y tanto el líder de los populares como el de los naranjas han dado muestras de ser unos candidatos de colmillos afilados y lenguas precisas. Tres ejemplos en forma de acusaciones de Casado: "Cuando un Gobierno socialista entra por la puerta, el empleo sale por la ventana". "Usted pactó unos presupuestos, prácticamente, comunistas". "Los batasunos e independentistas están representados aquí por el señor Sánchez". Y Albert Rivera: "Estamos aquí de milagro".

Televisión Española ha celebrado en la noche del lunes el primero de los debates de la campaña de las generales del 28 de abril. Este martes será el turno de Atresmedia. Una de las grandes incógnitas que ha dejado este solapamiento de debates es qué habrá trascurrido de interés entre el uno y el otro. Es más, lo visto en el debate es un buen resumen, esos sí, de lo vivido en la campaña. A saber: Pablo Casado y Albert Rivera pueden formar un Gobierno a la andaluza, con el ausente, Vox, de aliado, fuera o dentro del Ejecutivo. Aunque los sondeos publicados no le otorgan la suma, la adición a tres puede llegar a la mayoría absoluta de los 176 escaños. Se nota, pero el PP y Ciudadanos no tratan tanto de desacreditar al presidente Pedro Sánchez, que lo está ante sus respectivos electorados, sino de competir entre ambos por ver quién es el más duro, porque el ausente es el más rocoso de los tres.

El cuarto en liza ha sido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que a duras penas ha logrado abrir algún diálogo con el resto de los contendientes. Sánchez sí ha logrado ahondar las dudas sobre las políticas de igualdad de género que pueden aplicar el PP y Ciudadanos. "No es no, señores", les ha dicho a los candidatos de la oposición, para rematar con una frase contundente: "Dígale a los amigos de la derecha que el vientre de las mujeres no es un taxi; y a los suyos, señor Rivera, que no se alquila".