Desembarco ministerial y recurso del PP por el acto de la memoria histórica en Almería

El ministro de Cultura quiso ayer salir al paso de esas declaraciones del dirigente popular señalando que “estamos en campaña y es normal que quien no tiene propuestas acuse al otro de no tenerlas, porque así da por hecho que las tiene”. En este sentido, el candidato del PSOE apuntó que le “encantaría” escuchar las propuestas del PP de Almería para ver cuáles pueden ser compartidas y cuáles pueden ser debatidas”. Y, lógicamente, no perdió la ocasión de devolvérsela a los populares criticando que “lo único que veo es al candidato del PP que se sigue paseando por la provincia como presidente de la Diputación repartiendo millones del presupuesto público”, subrayó Guirao, “cosa que al pueblo que le toque está bien y lo agradecerá”.

Matarí ‘se viste’ de Hernando y carga contra José Guirao

El candidato del PP al Congreso por Almería, Juan José Matarí, ha recurrido al golpe bajo más propio de su compañero Rafael Hernando y en esta campaña en la que no han acompañado las primeras encuestas cargó duramente contra el ministro de Cultura y cabeza de lista del PSOE, José Guirao, al que ha pedido que ofrezca propuestas y medidas para mejorar la vida de los almerienses además de “pasearse por las exposiciones, de inaugurar y ver castillos”. El candidato socialista contestó ayer al ataque y aseguró que “acusarme de no hacer propuestas es no haberme oído, pero si no tienen interés tampoco pasa nada, no es obligatorio”. En este sentido, Guirao defiende su participación en reuniones y actos sectoriales para escuchar sus “reivindicaciones concretas” e intentar trasladarlas tanto a la acción parlamentaria como a la del Gobierno.