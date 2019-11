ERC, clave para investir a Sánchez, se enroca en el ‘no’ y pide “no aflojar”

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha abierto este miércoles la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios tras el preacuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición, que se complica ante el no de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Ciudadanos.

El PSOE intentará este jueves el acercamiento con ERC en una reunión de Lastra con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso.

No obstante, desde la formación independentista se advierte, según dijo este miércoles el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que está instalada por ahora en el no a la investidura y que no piensa plantearse la abstención hasta que no se abra una mesa de negociación sobre Cataluña.

Aragonès, también coordinador nacional de ERC, ha llamado a "no aflojar" en sus movilizaciones contra la sentencia del procés porque es "importante que haya una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se mueva".

Villegas descalifica a Igea

Y en Ciudadanos, el secretario general en funciones, José Manuel Villegas, dejaba este miércoles claro que votarán no a la investidura y ofreció una fórmula alternativa a tres (PSOE, PP y Cs) sobre un decálogo de reformas.

Ciudadanos ha frenado en seco cualquier posibilidad de intercambiar los pactos de gobierno que el partido naranja mantiene con el PP en cuatro comunidades autónomas a cambio de que el PSOE rompa su preacuerdo de coalición con Podemos, tal como planteó el martes el líder del partido en Castilla y León, Francisco Igea.

Una idea que rechazó de plano Villegas, desautorizando al vicepresidente castellano leonés, al que recordó que la política de pactos la sigue marcando la Ejecutiva de Cs "y no ningún vicepresidente de ninguna comunidad autónoma".

Tampoco ha gustado esta iniciativa a los dirigentes de las otras tres comunidades donde Cs cogobierna con el PP: Andalucía, Madrid y Murcia.

El PSOE, a través de su portavoz en la Ejecutiva y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, calificó de "broma" la oferta de Igea, mientras que el secretario general socialista castellano leonés, Luis Tudanca, replicabas que no va a ser presidente a cualquier precio y que no va a entrar en ese juego.