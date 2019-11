La campaña electoral ha sido la más corta de la democracia, pero ha tenido la suficiente intensidad como para poder contarla de la A a la Z:

A

ABURRIMIENTO Junto con la desconfianza, el aburrimiento es el principal sentimiento que despierta en los españoles la clase política. Así lo aseguraba el CIS en un sondeo publicado pocos días antes de confirmarse la repetición electoral, demostrando así que hay mucho hartazgo y pocas ganas de volver a las urnas.

B

BLOQUEO La incapacidad de los partidos para pactar después de las elecciones del 28 de abril ha llevado a esta nueva convocatoria.No está garantizado, no obstante, que el bloqueo político vaya a terminar después del domingo, en vista de lo que apuntan las encuestas y de los compromisos –o falta de claridad– de unos y otros sobre con quién y con quién no pactarían.

C

COALICIÓN Tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado insisten en esta campaña en que no habrá una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular tras el 10-N, aunque Pablo Iglesias está convencido de que los dos grandes partidos sí que acabarán pactando. Y el líder de Podemos reitera a Sánchez que pase lo que pase el domingo seguirá pidiendo que la formación morada entre en una coalición de Gobierno con los socialistas. Un escenario del que, tras la experiencia posterior al 28A, no quieren ni oír hablar en el PSOE.

D

DECRETO El Gobierno en funciones se ha llevado numerosas críticas por aprobar en estos meses varios Reales Decretos Ley, y no ha dejado de hacerlo en esta campaña, como ocurrió el pasado viernes con el de seguridad digital. Una norma que cuestionan internautas y juristas y por la que podrá cerrar páginas web del independentismo e intervenir las redes cuando afecten al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

E

ESTRATEGIA En esta situación de bloqueo, las estrategias de los partidos son objeto del debate público. Incluso entre las propias formaciones políticas, que no solo critican al rival, sino también el camino que ha tomado o quién le ha asesorado en esa decisión. Ejemplo de ello es Iván Redondo, jefe de gabinete de la Moncloa y blanco de todas las críticas. A él le atribuyen que Sánchez haya optado por la repetición electoral.

F

FRANCO La exhumación del dictador del Valle de los Caídos se produjo el pasado 24 de octubre, en plena precampaña y diecisiete días antes de las elecciones. La pregunta ahora es si el cumplimiento por parte del Gobierno de Sánchez de una de sus promesas estrella tendrá alguna influencia en las urnas.

G

GANADOR Quien gane no tiene por qué ser necesariamente el que más votos obtenga, ni el que más escaños sume. Quien gane será quien logre gobernar. Mejor no especular, visto lo que ha ocurrido desde el 28 de abril, cuando no parecía tan complicado un pacto, hasta este domingo en que España se ve abocada a votar de nuevo.

H

HECATOMBE Y del mismo modo que no se conoce al ganador no está claro qué puede suponer una hecatombe para cada uno de los candidatos. ¿Será una hecatombe para Sánchez si pierde diputados tras convocar los comicios? ¿Lo será para Albert Rivera si se queda en la mitad de representación como auguran algunas encuestas? ¿Lo será para Pablo Casado si no alcanza el ascenso que todos le auguran? ¿Lo será para Santiago Abascal si no sorpassa a dos partidos? ¿Lo será para Iglesias si pierde muchos apoyos a costa de Íñigo Errejón?

I

INCEERTIDUMBRE Todo está, en definitiva, más en vilo que nunca. Porque incierto es el panorama económico; incierto el contexto internacional con el “brexit” y las guerras comerciales; incierto el futuro de la situación en Cataluña e incierto el resultado de las urnas.

J

JEC La Junta Electoral Central ha tenido, como es habitual, su protagonismo en esta campaña. Y además tomó una decisión inédita en democracia, la de abrir un expediente contra el presidente del Gobierno, por dar a la Sexta una entrevista desde la Moncloa.

K

KILÓMETROS Han sido muchos menos que en otras campañas, y no sÓlo porque ésta ha durado ocho días en lugar de quince, sino porque los candidatos no han centrado todas sus energías a recorrer cuantas más ciudades mejor. Buena parte de sus energías las han dedicado a las entrevistas y la presencia en los medios de comunicación.

L

LOCUAZ A Pedro Sánchez le perdió su locuacidad el miércoles en una entrevista en Radio Nacional de España, cuando dijo que la Fiscalía depende el Gobierno. Un error por el que se ha disculpado y que le ha acompañado en este final de la campaña.

M

MUJER Una vez más, los candidatos a la Moncloa de los principales partidos son todos hombres, dejando claro que la política española todavía tiene mucho camino por recorrer en materia de igualdad. Aunque hay que admitir que la paridad está presente en las listas y es cada vez más visibles en las instituciones. Incluido el Congreso, que entre sus deberes para la próxima legislatura tendrá previsiblemente el refuerzo de la lucha contra la violencia machista.

N

NUEVOS No es que las encuestas les den muchos escaños, pero su entrada en el Congreso ya tiene, de por sí, importancia suficiente. En el caso de Más País, porque Íñigo Errejón vuelve a la política nacional con la promesa de desbloquear . Y en el de la CUP, porque quiere trasladar el “conflicto” catalán al “campo de batalla” del Congreso. Como si no estuviera ya instalado allí.

(con la) Ñ

ESPAÑA En este momento de máxima sensibilidad patriótica no ha faltado España en varios de los lemas de los partidos. Ahora Gobierno. Ahora España. Ahora sí ha sido el lema –por fascículos– de los socialistas; España en marcha el de Ciudadanos, que copiaba así descaradamente al partido del presidente francés, Emmanuel Macron. Y España siempre el lema de Vox.

O

OCURRENCIAS Albert Rivera besando al perro Lucas, tan “bebito” que “aún huele a leche”; Santiago Abascal respondiendo al líder de Cs con una foto junto a un tigre; Podemos ironizando sobre el pretendido romance de Pedro Sánchez con la derecha a ritmo de reguetón; el PP planteando ‘sesudos’ dilemas -”Solo o con leche? Café”- para reivindicar la unidad de la derecha. No hay campaña sin ocurrencias, por muy innecesarias que sean.

P

PACTOS Hagan sus apuestas. Porque a dos días de las elecciones no está nada claro quién pactaría con quién, cómo y a cambio de qué. Así que el votante tendrá que fiarse de las promesas que han hecho los partidos. O de las pistas que han dado. Y muchos decidirán el domingo pensando no solo en a quién apoyan, sino con quién creen que ese partido puede acabar pactando.

(con la) Q

ADOQUÍN Qué le gusta a Albert Rivera llevar atrezo a los debates... El líder de Ciudadanos sorprendió una vez más a sus rivales en el debate sacando, entre otras cosas, un adoquín del suelo de su Barcelona natal, de los que han arrancado los radicales para lanzarlos a la Policía.

R

RESISTENCIA Son muchos los que ponen a prueba su resistencia con estas elecciones. Empezando por el propio Pedro Sánchez, que ha hecho de la resistencia su mantra y que afronta unos comicios que no parecían tan complicados cuando se convocaron. Ahora, para él, no se trata solo de mejorar resultados. Se trata, sobre todo, de resistir. Y no digamos para Albert Rivera. No hay sondeo que no pronostique para Ciudadanos una estrepitosa caída. Así que para el líder naranja, no se trata tanto de resistir como de bajar lo menos posible.

S

SENTENCIA Hacer coincidir la repetición electoral con una sentencia histórica, como la del procés, es algo que muchos le han echado en cara a Sánchez. La condena de entre nueve y trece años a los líderes del procés ha provocado una oleada de protestas y disturbios violentos sin precedentes, que han convertido a Cataluña, otra vez, en el tema principal de una campaña. Y en lugar de hablar de educación, sanidad o dependencia se ha hablado de indultos, soberanía o desobediencia. Algunos como Vox, incluso, de ilegalizar partidos independentistas.

T

TORRA El nombre del presidente de la Generalitat ha sido uno de los que más presentes ha estado en esta campaña, no solo por su papel en las protestas contra la sentencia del procés, sino también por su presencia en el sumario contra los CDR, con quienes a última hora ha negado vinculaciones. Eso sin olvidar sus llamadas sin respuesta en precampaña a Pedro Sánchez, quien no ha dejado de pedirle que denuncie sin paliativos la violencia del independentismo radical y advertirle de que no habrá diálogo si persiste la vía unilateral.

U

ÚRGENCIA La que dice tener Sánchez para formar gobierno. Promete que si gana habrá Gobierno en diciembre y presupuestos en el primer trimestre del año. Mucho habría que correr para cumplir esa promesa, y mucho tendrían que cambiar las tornas para que la disposición de unos y otros fuera pactar en tiempo récord.

V

VACÍA O VACIADA La lucha contra los males de la despoblación es otro de los grandes retos que tendrá que afrontar el próximo gobierno. Y los partidos han estado muy pendientes de esa España vaciada, porque en ella, en la veintena de provincias menos pobladas, se juegan algunos escaños que pueden ser decisivos. Esta vez, sin embargo, se encuentran con todo un movimiento social, que harto de ser olvidado, quiere entrar en el Congreso: Teruel existe.

(con la) W

SHOW El The show must go on (el show debe continuar) de la canción del grupo británico Queen. Pero este show preelectoral, electoral y postelectoral parece no tener fin. Y empieza a apetecer menos espectáculo.

(con la) X

VOX todos temen al partido de Santiago Abascal, que según las encuestas puede colocarse como tercera fuerza política en el Congreso. Su discurso extremo en cuestiones como Cataluña o la inmigración –llegaron a hacer mítines a las puertas de centros de menores extranjeros– ha escandalizado al resto de partidos, que se enredan en la polémica de si deben confrontar o ignorar a esta formación. Y mientras Sánchez y otros dirigentes de partidos como el PNV les tildan directamente de franquistas o fascistas, la derecha vota con ellos –como ocurrió ayer en Madrid con PP y Cs apoyando su propuesta de ilegalizar los partidos independentistas que atentan contra la unidad de España– y planea, como denuncia la izquierda, gobernar con su apoyo si les da la suma.

Y

YO (PERSONALISMOS) Ya pasó en abril, y ya viene pasando varios comicios. A los candidatos a veces parece que se les olvida que el sistema electoral español es parlamentario y no presidencial. Porque esta campaña sigue siendo una lucha de aspirantes a la Moncloa –y sus egos– de principio a fin.

(con la) Z

PEREZA Cruzamos los dedos para que después del domingo haya una salida al bloqueo político. De lo contrario, la política ya no solo generará aburrimiento y desconfianza.