Defiende que está dispuesto a renunciar a su profesión como abogado y su trayectoria por defender en Madrid los intereses de Huelva. Carlos Hermoso asegura que llega de la sociedad civil para ponerse el mono de trabajo y luchar desde dentro de la política.

–Viene de Aljaraque donde Cs ganó en las autonómicas. Allí le conocen pero, ¿le reconocen por las calles de Huelva?

–Sí, sí. Yo soy una persona, en el ámbito de la sociedad civil, con una trayectoria conocida como abogado en ejercicio. No soy conocido a nivel mediático a lo mejor pero sí a nivel profesional. Debo decir con alegría que a mucha gente le ha dado satisfacción mi designación como candidato porque se siente muy representada.

–Me refiero a nivel político porque el otro día estuve en la Universidad haciendo un reportaje electoral y ninguno de los estudiantes a los que pregunté le conocía. ¿No cree que falta un acercamiento con los jóvenes?

–Eso que me dice me supone un acicate para que me esfuerce más en ser conocido. Nosotros tenemos aquí una delegación de jóvenes y es verdad que está habiendo mucha afiliación pero como me apuntas deberíamos de hacer un esfuerzo de más acercamiento en los jóvenes, porque además te digo una cosa, el proyecto de Cs es de futuro y la mayoría de las cosas que proponemos para Huelva son buenas para los jóvenes.

–Ellos piden un mejor acceso al mercado laboral e igualdad de oportunidades. ¿No cree que es lamentable que a estas alturas no esté solucionado este tema?

–Sí. Lo peor que tiene Huelva es el horizonte desesperanzador para nuestros jóvenes que tantos se tienen que ir. Que nosotros estemos formando a los jóvenes y se tengan que marchar, perdemos no solo talento sino fuerza hasta reproductiva. Sin juventud no hay futuro. Nuestro enfoque en el tema del empleo (aparte de la infraestructuras) tiene que ver con los jóvenes y la capacitación en los sectores productivos de Huelva. La UHU tiene que tener títulos propios para conectarlos con el sector pesquero, agrario, con el medio ambiente, con la idea de que esas empresas se nutran de jóvenes formados en lo que ellos necesitan.

–Se habla mucho de la emigración pero nadie explica la fórmula para que aumenten los contratos indefinidos y se reduzcan los temporales y precarios, ¿Ciudadanos qué dice al respecto?

–La mejor manera de que se acabe con la precariedad es cargarse los contratos basura. En el programa de Cs se apuesta por el contrato indefinido único, con su indemnización y despido correspondiente. Desde el primer día no podemos estar sometidos a un hacha que pende sobre nuestra cabeza cada vez que vence el contrato.

–Cs también ha puesto encima de la mesa la necesidad de infraestructuras pero después de tantos años y promesas de PP y PSOE aquí no ha llegado nada, ¿por qué hay que creerle ahora a usted?

–Hay creer en Cs porque somos la gente de Huelva que nos hemos puesto en primera línea para sacarla del hoyo. Esa credibilidad tiene que partir de lo que somos nosotros, la ciudadanía civil. El PSOE en treinta y tantos años no ha hecho absolutamente nada por Huelva, es más, podemos decir que un voto al PSOE es un voto contra Huelva. Y tanto monta, monta tanto con el PP. El bipartidismo ha hecho siempre lo mismo, ¿qué infraestructura ha traído el PP a Huelva?, ¿la estación de AVE sin AVE?.

–A Ciudadanos le llaman el partido bisagra. Estuvisteis con el PSOE en la Junta y ahora con el PP y Vox, ¿con quién está dispuesto a pactar a nivel nacional?

–Hemos marcado las líneas rojas con el PSOE y hemos dicho claramente que la única alianza para nosotros posible para sacar a Sánchez de la Moncloa, que es un peligro, es con el PP. No obstante, el tema bisagra, muchas veces nuestros rivales lo enfocan como si fuera un Madrid-Barça, o eres del Madrid o del Barça. Se pueden hacer políticas buenas con cualquiera siempre que no sean fuerzas extremistas. Con un PSOE que vuelva a la sensatez y al sentido de Estado por supuesto que se podrá pactar en el futuro pero con este PSOE es imposible.

–En las elecciones andaluzas hubo un 44% de abstención en Huelva, ¿no cree que el ciudadano está harto de la política y de las promesas incumplidas?

–Sí, creo que el ciudadano está harto de la política y yo el primero. Por eso me he metido en Cs porque creo que es un proyecto de verdad de la sociedad civil. Cs es una reacción a ese hartazgo de la política. Hay ese hartazgo del político tradicional.

–La campaña comenzó con la dimisión en bloque de la Junta Directiva de Cs en Huelva, ¿el río revuelto puede provocar una merma de votos?

–Creo que en absoluto. Al revés, el respaldo que tenemos en la calle, y por parte también de los afiliados y de las agrupaciones es muy grande y se palpa una cosa totalmente distinta. La dimisión de la junta directiva fue una cuestión de índole interna sin ninguna repercusión porque ya ni siquiera estaba en funciones, hay un comité de campaña que era el que se encargaba de esas competencias y ellos entendieron que su función ya la habían cumplido y creo que la mayoría siguen siendo afiliados.

–De todas maneras hay un sector que está descontento por la elección de Néstor Santos como alcaldable a Huelva o el fichaje de Guillermo García Longoria.

–No te compro que haya un sector descontento. Puede haber puntualmente, como en todos lados, una persona que le parezca mejor o peor un candidato y eso es natural. La presentación que tuvimos de la candidatura fue multitudinaria. La afiliación está volcada con las candidaturas de generales y municipales.

–El CIS le dan el primer escaño en la historia en Huelva. Si es así, usted llegaría a Madrid, ¿qué le promete a los onubenses?

–Es un acicate, no me confío por ello. Aspiro por supuesto a tener la máxima representación posible. Le prometo a los onubenses que van a tener seguro un representante que va a pelear y dejarse la piel por defender los intereses de Huelva. Pero no como una cuestión oportunista sino porque los números de Huelva de inversión pública y de empleo nos alejan tanto de la media que nadie nos podrá negar que hay que hacer con Huelva un esfuerzo especial.

–Es el mismo argumento que tiene Juan José Cortés.

Desconozco el argumento de Juan José Cortés. Y creo que entre él y yo hay muy pocas similitudes teniendo respeto por todos mis compañeros y rivales.