Feijóo llama a ganar a Sánchez uniendo el voto en el PP, sin trincheras ni bloques

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a ganar al "sanchismo" en las elecciones generales concentrando el voto en su partido, al tiempo que ha reivindicado que nadie podrá llevarles a una "trinchera" porque España "ha salido de ellas y quiere avanzar en unidad, sin bloques y todos juntos".

El presidente de los populares ha llegado a la sede de su partido acompañado por sus candidatos autonómicos este 28M, a excepción de la extremeña María Guardiola, y todos ellos han sido recibidos en Génova, 13 por simpatizantes y con la canción 'What a wonderful world' de Louis Amstrong sonando en los altavoces.

En su discurso en abierto ante la Junta Directiva Nacional, interrumpido continuamente por los aplausos y que no ha incluido menciones expresas a Vox, Feijóo ha llamado a concentrar "todos los esfuerzos en el PP como herramienta útil para ganar a Sánchez".

Sí ha aludido expresamente a Ciudadanos, para reconocerle, si finalmente así lo decide, que este partido no se presente a las elecciones porque no pueden dejar que unos "pocos votos" se pierdan, al quedarse sin representación, "y no se traduzcan en escaños" por lo que "impiden mayorías" de un "partido reformista" como el PP.

"A la vista del tsunami", Feijóo se ha mostrado confiado de que el "sanchismo terminará en 54 días", pero también ha lanzado un aviso a los suyos: "El sanchismo solo tiene una oportunidad, que nos cansemos y nos confiemos, no nos lo podemos permitir".

"Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas y vacaciones, hay que escoger entre Sánchez y España, y no tengo ninguna duda de que la mayoría de los españoles elegirá España", ha exclamado Feijóo.

Obvia los pactos con Vox

El líder del PP ha felicitado a todos sus candidatos autonómicos el 28M. De presidentes ha tratado a sus candidatos en Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Cantabria y Extremadura obviando que todos ellos necesitan a Vox para conformar sus Gobiernos.

También ha felicitado a Fernando López Miras por revalidar su Gobierno en la Región de Murcia, donde necesita de la abstención de Vox. Y a Isabel Díaz Ayuso, Gonzalo Capellán y Juan José Imbroda por sus mayorías absolutas, por las que siente "predilección" en la Comunidad de Madrid, La Rioja y Melilla.

El agradecimiento por un triunfo que según ha dicho es patrimonio del partido le ha llegado también a los candidatos de Castilla-La Mancha y Asturias, que no han logrado gobernar pero sí hacer "sudar" a los barones socialistas en feudos del PSOE.

Feijóo se ha comprometido además a "llevar a la práctica el deseo mayoritario de cambio en todas las instituciones" en las que se lo han encomendado las urnas. Y a los suyos les ha dicho que el cambio no es solo llegar al Gobierno a "cualquier precio" sino que los ciudadanos piden dejar atrás la política "frívola, engañosa y divisiva".

Según el líder del PP, los españoles han censurado el "caos y la irresponsabilidad" y piden "gobiernos fuertes, estables y responsables". "Eso tenemos que dar", ha encomendado a su partido.