Feijóo se lanza a por el voto de Vox

En toda campaña de unas elecciones de cambio hay un momento euforia, un día en el que el líder del partido de la alternativa al Gobierno debe llamar a la calma de los suyos. El cara a cara del lunes en Atresmedia ha dado alas a la carrera del PP hacia una victoria mayoritaria, Alberto Núñez Feijóo ya va a por todas y ha pedido el apoyo a los electores de Vox para no "repartir el voto". Lo hizo en Ciudad Real, que es una de esas provincias de escasa población donde al tercer o cuarto partido más votado se le hace imposible traducir el apoyo en escaños. Por eso hay que concentrar, a eso llama el PP: al voto útil. Es la venganza del bipartidismo en la España vacía, porque el PSOE también viene lanzando este mensaje a sus simpatizantes de izquierdas para que no dispersen el voto.

En España hay más de 20 escaños en juego en esas circunscripciones, los dos partidos mayoritarios intentan que el voto de Vox o de Sumar no se pierda en formaciones que no aportan escaños, por eso Feijóo estuvo el sábado en Zamora en un pueblo de menos de 1.000 habitantes. O en Os Peares, el suyo, donde reivindicó esa ruralidad. Y este martes, el día del postdebate, en Ciudad Real. Ya por la tarde, el dirigente del PP participó en un acto en Cádiz. Allí se refirió a los votantes de Vox: "¿Cómo es posible que usted quiera que gane el PP y no vote al PP? No queremos tutelas, como diría Fraga ni tulelas ni 'tutías', ni chantajes ni bloqueos, sólo el PP es un partido libre".

El líder de los populares sostuvo que en España es posible "una victoria amplia de la misma manera que Juanma Moreno la consiguió en Andalucía y Bruno García, en Cádiz". El caso de las elecciones andaluzas es paradigmático, porque la mayoría absoluta del PP no se logró por un desplazamiento de votantes desde Vox, sino desde el PSOE.

Pedro Sánchez no pudo con Alberto Núñez Feijóo en el plató de Atresmedia, Moncloa y Ferraz siempre han minusvalorado al dirigente popular y no se sabe por qué creen que una persona que acumula cuatro mayorías absolutas en Galicia es inane. De modo que el presidente del Gobierno creó una expectativas que se han visto por completo frustradas, cuatro días de preparación y "800 asesores" que contabiliza Feijóo no han servido para el golpe de timón, sí para un debate atropellado y a puntapiés que el PP considera que ha sido una victoria absoluta.

El cara a cara, sin embargo, fue el menos visto de los celebrados hasta ahora. 5,9 millones de espectadores y un 46,5% de cuota de pantalla, motivado básicamente porque Atresmedia no compartió el contenido con otras cadenas ni lo organizó una institución neutral como la Academia de Televisión, que sí daba a todos la señal.

Feijóo se dio un baño de masas en Ciudad Real, habló con los periodistas en los Jardines del Prado de esta capital manchega y allí aseguró que "si los votantes de Vox reparten el voto, será más difícil que Sánchez se vaya". Fue allí donde tuvo que llamar a la calma de sus seguidores, cuidado con la euforia que aún resta semana y media de campaña. El próximo miércoles 19 habrá un debate en Televisión Española entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Feijóo no va a ir, dejará la silla vacía y eso tendrá una repercusión. Javier Arenas perdió unas elecciones en 2012 contra José Antonio Griñán en la que la euforia de victoria le llevó a ausentarse en el debate en Canal Sur.

Pedro Sánchez viajó a Vilnius, en Lituania, donde la OTAN celebra una cumbre de dos días. La próxima semana, también en campaña, estará en otra reunión en Bruselas. En el PSOE admiten que el cara a cara no salió como Ferraz y Moncloa pensaban. Sánchez y sus ministros salieron en tropel a denunciar "las montañas de mentiras" de Feijóo, datos erróneos, utilizados con la intención de engañar que, no obstante, el presidente no supo rebatir en el plató porque ni le acompañó la calma ni el tono. Sánchez no da esta batalla por perdida, sostiene que hay que seguir denunciando "la montaña de mentiras y el uso descarnado de un terrorismo como el de ETA".

La asociación de víctimas del terrorismo Covite, presidida por Consuelo Ordóñez, la Fundación Fernando Buesa y 22 víctimas de ETA han pedido a PP y a Vox, en un comunicado, que dejen de usar el lema "que te vote Txapote" por considerarlo denigrante para quienes han sufrido esa violencia. Será difícil porque es una de las cantinelas de esta campaña, tanto que hay otras víctimas, como la hermana de Miguel Ángel Blanco, que sí acusan al PSOE por sus alianzas parlamentarias con Bildu.