Unidas Podemos, satisfecha con haber ganado a Vox

A las 23:30 salió Alejandro García de su despacho para recibir el aplauso de todos los que se dieron cita en la sede de Unidas Podemos. Habían sido unas horas muy tensas desde que empezara el recuento de votos porque no se tenía claro que la formación renovara el diputado conseguido en 2016.Fue por lo tanto, una jornada de muchos nervios pero al mismo tiempo, de consolidación de una formación que sigue siendo joven en el panorama político onubense y que confirma su presencia en el Congreso de los Diputados de manos de un joven político de Huelva capital.

Como no podía ser de otra manera, Alejandro García fue recibido por todos los afilados y simpatizantes que se dieron cita en la sede con una cerrada ovación y con gritos de ¡No pasarán! y ¡Sí se puede!.A pocos minutos después del cierre de los colegios electorales, Alejandro García ya se encontraba en la sede del Polígono de San Sebastián acompañado por sus colaboradores más cercano y por el coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo.

Y a partir de las 21:00, cuando empezaron a registrarse los primeros datos significativos, dio comienzo una auténtica guerra de nervios porque el escaño en Madrid no estaba nada claro. La incertidumbre tenía su razón de ser en el hecho de que el sondeo de Canal Sur TV dejaba fuera a UP en favor de Vox que ganaría, de esta manera, su primer escaño a Madrid logrado en esta provincia.

Sin embargo, ya con el 14% de los votos escrutados, UP se ponía delante de la formación de derechas. Eso sí, Unidas Podemos sentía todo el rato el aliento en la nuca porque los votos de diferencia oscilaban conforme progresaba el porcentaje de votos escrutados. Al 31% del escrutinio, UP tenía a su favor el 13,22% de los votos depositados en las urnas de la provincia. Todo parecía que estaba consolidado pero a raíz de la mitad del recuento de votos las distancia entre Unidas Podemos y Vox comenzaron a estrecharse y los temores recuperaron fuerza. Con el 80% del escrutinio, tan solo había una diferencia que no llegaba a los 200 votos entre ambas formaciones, eso sí, siempre a favor de los izquierdistas. A partir del 90% del recuento, las dos candidaturas volvieron a separarse. Así con el 91,55%, UP ganaba a Voz por 569 votos. Ya con el 97,53% del escrutinio, la diferencia con la formación derechista era de 632 votos.

Tal era el susto pasado que algunos pensaban que en los próximos días, podría haber algún cambio conforme se tuvieran en cuenta los votos procedentes del extranjero. Pero lo más real era entender que con un recuento ya prácticamente finalizado, UP había conseguido el escaño que iba a parar a un candidato de 30 años de edad.

La confluencia había conseguido cubrir todas las mesas de la capital con apoderados que habían estado muy pendientes durante toda la jornada, de la existencia de unas papeletas que mostraban el epígrafe de Unidos Podemos en vez del oficial con el que se presentaban en esta ocasión:Unidas Podemos, un error procedente de un mailing. La Junta Electoral ya se había pronunciado la semana pasada, de que esas papeletas eran válidas. Pese a esa resolución, los presidentes de las mesas tenían la potestad de echarlas para atrás aunque posteriormente, UP sabía que tenían la baza ganada. No había constancia sin embargo, de que se hubieran registrado incidencias respecto a este asunto.

Los militantes y simpatizantes que se dieron cita anoche en la sede, eran un conglomerado de las viejas generaciones de IU con las incorporaciones jóvenes, principalmente procedentes de Podemos. Entre otros pudo verse a la candidata a la Alcaldía de la capital, Mónica Rossi.