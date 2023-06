El Gobierno señala que no puede ampliar el horario de votación del 23J

El Gobierno ha defendido este martes que no está en su mano modificar el horario de votación el próximo 23 de julio con vistas a ampliarlo para favorecer la participación ante el previsible calor, amparándose en que viene determinado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Así lo ha manifestado su portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada por la propuesta formulada por Sumar de que se pueda ampliar el horario hasta las 22:00. "Los horarios de votación no son decisión del Gobierno", ha sostenido Rodríguez, recordando que la LOREG fija que los colegios electorales abren a las 9.00 horas y permanecen abiertos de forma ininterrupida hasta las 20:00 .

"No es la primera vez que votamos en un mes de julio", ha añadido la ministra portavoz, aprovechando para hacer un "llamamiento" en nombre del Gobierno "a la participación ciudadana" en estas elecciones "como en todas las citas electorales".

Medidas de prevención

Por otra parte, Rodríguez se ha mostrado convencida de que las altas temperaturas habituales en el mes de julio no afectarán a la participación. Para quienes no nacieron en democracia y "durante muchos años no pudieron votar, no hay tormenta, nieve, frío ni calor que les impida ir a votar", ha señalado, porque se trata de un derecho que "costó mucho conseguir".

Con todo, ha indicado que si se dieran las circunstancias de que hubiera temperaturas muy altas -"aún no hay una previsión exacta" y se "falla mucho" en las previsiones, ha subrayado- el Gobierno ya ha adoptado un "plan estival donde se hacen una serie de recomendaciones para cualquier actividad en los horarios de máximas temperaturas". Esas recomendaciones están pensadas "con especial atención a personas mayores y más vulnerables" y "serán recordadas en ese momento", ha remachado la también ministra de Política Territorial.