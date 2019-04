Comienza el maratón electoral. Y en esta ocasión la ración será doble. Los comicios generales darán paso prácticamente a la campaña municipal por lo que durante más de mes y medio las calles se inundarán de carteles, fotos y lemas para pedir el voto ciudadano. No solo será doble el recargo de noticias políticas durante las próximas semana sino que hay que sumar una precampaña, que cada vez empieza antes, repleta de actos, mítines y demás mensajes que llegan a la ciudadanía para que el Día D la papeleta lleve un símbolo y no otro.

La carrera electoral para hacerse con el poder en el Congreso de los Diputados será atípica. La coincidencia de la Semana Santa en la primera semana de campaña provocará que las diferentes formaciones políticas rebajen en gran medida sus agendas, además de que no habrá carteles electorales en los puntos representativos del discurrir de las cofradías onubenses. Tanta es la repercusión de la Semana Santa en Huelva que hará que la densidad política se aminore, y a su vez, a buen seguro, crezca en la semana final antes del próximo 28 de abril. Esto significa que la tregua política llegará en escasos dos días por la llegada del Domingo de Ramos y por la incidencia cofrade en la sociedad onubense.

El PSOE no celebró ningún acto en la capital en la tarde-noche de ayer. Los números uno al Congreso y Senado, María Luisa Faneca y Amaro Huelva, respectivamente, se desplazaron hasta Dos Hermanas para asistir a un evento que contó con la presencia del candidato socialista Pedro Sánchez. Según informó el partido, Faneca señaló que el PSOE es “la única alternativa que tiene este país. Queremos una España moderada, cabal, dialogante, progresista, que quiere conquistar su futuro y no regresar al pasado”.

Por su parte, Amaro Huelva abogó por “un voto de progreso, de esperanza, para poder seguir avanzando. En estos diez meses, Pedro Sánchez ha marcado el rumbo de un país más justo y social y en ese camino va a seguir”. El secretario general socialista de Huelva, Ignacio Caraballo, apuntó que “nos jugamos muchos” en estas elecciones. Y es que “tenemos que elegir si queremos un país abierto, tolerante y en igualdad en el que quepamos todos o solo algunos”.

En la capital onubense, ayer, el presidente provincial del Partido Popular, Manuel Andrés González, explicó que “durante la Semana Santa haremos un paréntesis y no se va a realizar ningún acto para no interferir en nuestras tradiciones”, explicó. Los populares realizaron un mitin en la Plaza Niña en la tarde de ayer para dar el pistoletazo de salida a una campaña electoral que “cada vez empieza antes” en horario para facilitar el trabajo a los medios de comunicación. “Sin pedir el voto, claro”, señaló González ya que hasta las 00:00 no arrancaba la campaña de manera oficial.

El presidente popular definió esta carrera electoral tanto atípica –por la Semana Santa– como ilusionante ya que “todos los onubenses estamos deseando que llegue el 28-A para que España cambie de rumbo” con el PP. González arrancó con la disputa partidista de gobiernos populares y socialistas en cualquier administración según la repercusión que ha obtenido Huelva por ello. “Cuando gobierna el PP, Huelva lo nota en positivo”. Asimismo, el presidente popular también alabó el trabajo de Juanma Moreno en la presidencia de la Junta tras tres meses en comparación con los 40 años del PSOE en los que “Huelva fue la gran olvidada”.

El número uno del PP al Congreso, Juan José Cortés, aseguró que va a ser un “firme defensor de los intereses de Huelva” al igual que ha hecho por la prisión permanente revisable durante 11 años. Una defensa que hará del “turismo, la agricultura, la pesca o el medio ambiente”, así como de los autónomos para que tengan “más facilidad” para emprender en sus negocios. “Si Casado gana, Huelva gana” y “no solo vamos a pedir el voto sino también la confianza de Huelva en un proyecto ilusionante”. Y es que, aseguró, “no vendemos humo: lo que prometemos, lo cumplimos”. Cortés es un pilar fundamental de Pablo Casado en la lucha por la prisión permanente revisable. Algo que Pedro Sánchez “quiere quitar y es una irresponsabilidad”.

Por su parte, el cabeza de lista al Senado por parte del PP, Carmelo Romero, señaló que estas elecciones no es que sean importantes sino que son “trascendentales”, y con las que habrá un “antes y un después por la circunstancia de que Sánchez “se ha unido con aquellos que quieren destruir España”. Así, Romero pidió que el voto no se diversifique en el centro derecha entre PP, Ciudadanos y Vox porque “beneficiaría a Pedro Sánchez”. Razón por la que pidió que “centralicemos” el voto en el PP.

Ciudadanos arrancó su campaña electoral con los carteles en mano en la calle Marina. El número uno al Congreso, Carlos Hermoso, y la número uno al Senado, María Ponce, llevaron la imagen de su líder nacional, Albert Rivera bajo el lema ¡Vamos Ciudadanos!, que les acompañará durante los próximos quince días. Durante la mañana, ambos en un desayuno informativo valoraron que el proyecto lo inician “con mucha ilusión” y con un “equipo cohesionado” con el ADN de la formación naranja que es el de la “sociedad civil”. Así, presentan sus intenciones de cara a las elecciones generales porque “la clase política de Huelva no ha estado a la altura” en las últimas legislaturas. Trabajarán para que la provincia “tenga lo que merece y le corresponde ya que es la gran olvidada”.

Carlos Hermoso remarcó los ejes por lo que lucharán por Huelva. Uno de ellos será revertir el “déficit de infraestructuras” de comunicaciones e hídricas. Así, señaló que son imprescindibles las obras de la Presa de Alcolea, que su impacto en el desempleo sería de un “descenso de siete puntos”. Hermoso también remarcó la lucha de Ciudadanos por la despoblación “creando bolsas de oportunidades”, fomentando a los autónomos y las ayudas fiscales. Para que crezca el empleo, Cs propone establecer diálogo con la UHU para que “se creen títulos específicos relacionados con Huelva”.

Sobre las encuestas que dan a Ciudadanos un diputado por Huelva por primera vez en la historia, Hermoso señaló que lo toman “como un acicate para seguir trabajando” y llegarán “donde los onubenses quieran”. Hermoso recordó que en el último presupuesto socialista –que no se llegó a aprobar– no había “ni un euro en infraestructuras para Huelva, y señaló que a “Huelva hay que ponerla al nivel del resto”.

Unidas Podemos eligió el Parque de la Luz, en el barrio de El Higueral, para arrancar la campaña electoral. Esta campaña servirá según indicó el número uno al Congreso por Huelva, Alejandro García, “para poner en el debate público las medidas que pueden darle la vuelta a nuestros problemas estructurales de paro, temporalidad y brecha salarial”.

En esta línea, García, señaló que la opción de voto de Unidas Podemos se basa “como corazón de un gobierno valiente, con un proyecto que devuelva a los ciudadanos la ilusión y la confianza en la política”. Esta opción de Unidas Podemos está frente, según García, el tripartito de PP, Cs y Vox que “supone retroceder en derechos y libertades”; y ante la opción de la unión de PSOE y Cs que está “basada en el inmovilismo y al servicio del poder”.

Por último Vox no celebró ningún acto en la provincia. Hoy llega el número uno al Congreso por Huelva, Tomás Fernández, que será protagonista en un acto en el Casino Arias Montano en Aracena a las 20:30. Mañana estará en Moguer y pasado en Almonte.