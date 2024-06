Jornada electoral en Andalucía: 40 de mayo y 40% de suelo electoral

Bruselas sigue quedando muy lejos para los andaluces, lejísimo. La mención al sintagma 'Unión Europea' suena, en el mejor de los casos, a cantidades de dinero y de normas que llegan a espuertas pero que raramente se valoran. Hay quien ni lo percibe. Los políticos son conscientes de ello y, ante el rumor de la alta abstención, no han hecho más que pedir la participación durante los últimos días. Cunde el temor a que el voto no llegue ni al 40%, cifra a la que podría ponerle la etiqueta de fracaso. Los precedentes no son halagüeños. Los ciudadanos sólo se animan cuando las elecciones al Parlamento Europeo coinciden con otras elecciones. De lo contrario, la participación supera a duras penas el 40%. El objetivo político es no reducir ese escuálido número.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y el secretario general del PSOE, Juan Espadas, han apelado nada menos que a la "madurez" de los andaluces para persuadirlos a que acudan a las urnas. Tal vez haya abstencionistas que cuestionen su grado de madurez al quedarse en casa, mirando el techo mientras los demás celebran la fiesta de la democracia. Porque, como está demostrado, esta fiesta es menor cuando son los diputados europeos los llamados a animar el cotarro.

Así ha sucedido en las tres convocatorias del siglo XXI en las que no se han simultaneado con votaciones locales o autonómicas, como ocurrió la última vez, en 2019. En esa convocatoria, el 58,4% de los andaluces fue a votar. En 2014, en solitario, votó el 41,8% del censo; en 2009, el 41,7%; y en 2009, el 40,9%. La única ocasión anterior en la que hubo europeas sin coincidir con otras fue en 1989. Aquel año, con la ilusión de la reciente entrada en la comunidad europea, hubo un 52,7% de participación en Andalucía.

Y no se dirá que no ayudan las condiciones meteorológicas. Más que 9 de junio, hoy está siendo un clarísimo 40 de mayo. Jornada electoral, jornada de refrán, algo insólito. Fresco desde Almería a Huelva. Apenas se pasa de los 30 grados en los 785 municipios andaluces, desde Pulpí a Ayamonte. La Aemet informa de cielos con intervalos nubosos en la vertiente atlántica, sin descartar algunas gotas en la vertiente mediterránea. No hay nada que no invite a acudir a la llamada de las urnas a las 6.754.636 personas con derecho a hacerlo en Andalucía. Y menos aún si los mensajes son tan persuasivos como el de los políticos. El objetivo es que la participación no baje hoy del 40% en un día de 30 grados y en una jornada de refrán, de 40 de mayo.