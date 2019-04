Luis Garicano: “No se puede tener una voz más fuerte que la de José Manuel Villegas”

- ¿Por qué ese distanciamiento de las instituciones comunitarias a pesar de ser tan importantes para provincias como la de Almería?

- Es verdad que para una provincia como Almería, que es una superpotencia agroalimentaria, es esencial el trabajo en las instituciones comunitarias por la regulación de las exportaciones, las reglas medioambientales, las ayudas de la PAC... Pero históricamente Bruselas ha estado demasiado lejana de los ciudadanos y para nosotros es algo que tiene que cambiar. Uno de nuestros objetivos en la campaña de las europeas va a ser acercar Bruselas a los ciudadanos porque parte de la culpa la tienen los partidos españoles que nunca han tratado Europa en serio. Y lo vemos incluso en las listas de los partidos tradicionales que las hacen para retirar o premiar a sus cargos, sólo Ciudadanos lo ha hecho pensando en las mejores personas para Europa, todos tienen experiencia y hablan idiomas. No va nadie porque la queramos jubilar o quitar. Cuando los partidos pongan a Europa en valor y la tomen en serio los ciudadanos la percibirán como algo importante.

- ¿Cuál sería la receta para acercar los ciudadanos a las instituciones comunitarias?

- Hay que explicarle a los ciudadanos todo lo bueno que nos ha permitido tener Europa. Obviamente para los estudiantes el Erasmus, para todos la circulación sin fronteras de personas y mercancías, siendo Almería una provincia exportadora, y para el desarrollo de infraestructuras fundamentales con fondos europeos. Los políticos utilizan Europa para justificar decisiones con el Europa nos obliga y, sin embargo, los logros sí se los atribuyen cuando el dinero llega de Bruselas.

- La regulación de la inmigración ha ido de fracaso en fracaso y aquí lo sabemos bien por la llegada masiva y la falta de medios. ¿Qué proponen?

- Nosotros tenemos una posición de respeto a las leyes y al Estado de Derecho, pero también nos parece importante que España cumpla sus compromisos con los que huyen de su país por la persecución política y refugiados. Pensamos que tiene que haber una inmigración legal para traer a personas que en el mercado laboral contribuyan con la economía española cuando haga falta, pero es necesaria una posición mucho más decidida con la inmigración ilegal. Europa ha fracasado en hacer cumplir las reglas y también lo ha hecho el Gobierno de España. El 'buenismo' es el causante del populismo y no podemos permitir que se salten la ley los que están en situación irregular y no pase absolutamente nada. Hay que trabajar con los demás países europeos para que la inmigración ilegal retorne. Queremos que todos los acuerdos que Bruselas suscriba con los países de origen incluyan la acogida de las personas que tengan que volver. La cuestión es que las leyes se tienen que cumplir.

- La mano de obra inmigrante ha sido fundamental para el milagro agrícola almeriense, ¿es viable que lleguen sólo los que tienen contrato contrato?

- Por supuesto, lo que es necesario económicamente hay que favorecerlo, pero los que no cumplan las reglas se tienen que ir a su casa.

- Otra economista de vocación política, Cristina Narbona, planteaba el otro día que para tener pensiones dignas hay que lograr salarios dignos. ¿Comparten el planteamiento?

- Sí, pero los salarios dignos no se determinan por ley. No se pueden fijar 3.000 euros de sueldo mínimo por ley para los trabajadores. La forma de tener esos salarios dignos es como un modelo económico basado en la innovación, la formación, el empleo de calidad, no por decreto.

- Otra de las propuestas socialistas es que paguen más impuestos las grandes corporaciones tecnológicas y fortunas. ¿Lo contemplan en su programa?

- Nuestro programa fiscal plantea que la clase media se enfrenta a impuestos excesivamente altos, paga más que en otros países de Europa y tiene ingresos más bajos. La solución de Ciudadanos no es subir los impuestos a la clase media, sino que todo el mundo pague lo que debe pagar. Eso afecta también a las corporaciones tecnológicas que están empleando ingeniería fiscal para no pagar impuestos en ningún país de Europa.

- ¿Una tasa 'google'?

- Nos parece necesario un tipo de tasa para estas empresas a nivel europeo, no que lo haga solamente España porque empezar una guerra comercial con las grandes compañías de Estados Unidos sería como darse un tiro en el pie.

- La Plataforma Solar de Almería ha sufrido trabas fiscales que hacen peligrar su funcionamiento. ¿Por qué

- La posición de los diferentes gobiernos españoles con el bipartidismo ha sido la misma, ponerle trabas a los investigadores, hacer que pasen más tiempo haciendo papeleo que investigando. Nosotros pensamos que el dinero que viene de Europa no tiene que estar sometido al mismo control que el de los ministerios porque lo único que hacen es asfixiar a nuestros centros y que pierdan proyectos y credibilidad. Desde Ciudadanos hemos conseguido que se elimine parte de la burocracia que está asfixiando a la Plataforma Solar y otros centros, pero todavía queda mucho trabajo que hacer.

- Las energías renovables empiezan ahora a levantar cabeza después de años de impuesto al sol. ¿Cuál es su planteamiento?

- El autoconsumo debe ser estimulado, tenemos las energías más caras de Europa tanto por los impuestos que se incluyen en la tarifa como por la falta de competencia del sector eléctrico y el exceso de regulación. Y en provincias como Almería, con invernaderos y desaladoras, que se esté frenando el consumo de energía solar no tiene sentido ni es razonable.

- ¿Tienen algún antídoto contra el éxodo de los investigadores?

- En España los poderes públicos no valoran la investigación, no se les paga suficiente, no se les da suficiente seguridad laboral, ni una carrera y, sobre todo, no se tiene en cuenta el mérito y rendimiento. Tenemos poquito café y para todos en lugar de premiar a los que realmente están avanzando y progresando en el conocimiento. Queremos un sistema de valoración eficaz para concentrar los recursos en los investigadores que tienen un verdadero potencial y capacidad y eso más que recursos requiere voluntad política.

- El Brexit pone en riesgo las exportaciones de esta provincia... ¿es pesimista con el desenlace?

- Antes de valorar el aspecto económico del Brexit te diría que nos muestra los peligros del populismo, de los partidos populistas y sus ocurrencias, aquí en Almería tenemos un buen ejemplo, soluciones que sólo llevan a los países a callejones sin salida. Lo hemos visto en Reino Unido en el que prometieron a los ingleses que saliendo de Europa resolverían sus problemas. Y en cuanto a la repercusión del Brexit creo que de producirse sin acuerdo tendría graves consecuencias porque se pararían las exportaciones. Pero por suerte ese escenario ya no va a existir. Ahora mismo está paralizado, no se ponen de acuerdo sobre lo que quieren y lo más probable es que se posponga. La industria agroalimentaria puede estar tranquila porque el Brexit muy duro se aleja en el horizonte y el blando no sabemos si serán capaces de culminarlo.

- Más allá del mensaje con la inmigración, hay una una serie de proclamas de euroescepticismo en Vox. ¿Qué le parece ese posicionamiento?

- El programa de Vox está basado en las ocurrencias, tanto en las económicas que no tienen ni pie ni cabeza, como en pensiones y servicios sociales, y las relativas a Europa van más allá de ocurrencias, son disparatadas porque pocos países como España o regiones como Almería se han beneficiado tanto y pueden crecer tanto gracias a las políticas comunitarias. Se han podido hacer cosas mal como ocurre con la inmigración, pero para España salirse de Europa es una locura, una lectura errónea, lo que hay que hacer es mejorarla.

- ¿Cómo valora el desarrollo de la campaña?

- Estoy muy satisfecho, creo que ha sido nuestra mejor campaña y nuestro mensaje está llegando muy claro a los españoles. Es necesario tener una mayoría para quitar a Pedro Sánchez y que esté presidida por Albert Rivera.

- Para terminar la entrevista, ¿qué podría decirme del candidato por Almería?

- Quiero decirle a los almerienses que José Manuel Villegas es una persona que va a tener una influencia enorme en el Congreso de los Diputados y en el desarrollo de un Gobierno, ha estado dirigiendo todas las negociaciones del gobierno andaluz y va a ser una voz potentísima para Almería, no se puede tener una voz más fuerte que la de Villegas.