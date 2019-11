Montero lleva a Cataluña el mensaje de "la España que quiere convivir con vosotros"

La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, ha destacado que su formación no renunciará a convencer a la ciudadanía catalana de que hay una España “que quiere convivir” con ellos, y ha alertado de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiere utilizarles como “excusa” para lograr un pacto con la derecha que le permita recortar en servicios públicos en caso de crisis económica.“Creo que si un error han cometido los partidos independentistas en Cataluña es no querer reconocer una evidencia, y es que existe una España que quiere cuidar a Cataluña, que quiere respetar lo que decidáis, pero que no renuncia a convenceros de que queremos convivir con vosotras”, ha subrayado Montero en un acto político en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), acompañada por la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, el candidato por Barcelona, Jaume Asens, y la candidata al Senado, Rosa Lluch.La número dos de Podemos ha incidido en que frente a los que quieren instalar “la amenaza” sobre millones de personas de la aplicación del artículo 155, existe una España que es mayoría y que quiere el diálogo para encontrar soluciones a la crisis catalana. Para esto, Montero ha apuntado que hará falta valentía, honestidad y estabilidad política, dado que tanto España como Cataluña son “diversos” y cuentan “con varios sentimientos nacionales”.

Montero ha lamentado que Sánchez no cuente con ninguna de esas características, y afeó al PSOE que retirara las referencias a la plurinacionalidad del programa para la repetición electoral. A su juicio, Sánchez, desde que es presidente, “nunca ha cogido el toro por los cuernos” en la cuestión catalana, y ha apuntado que más bien al contrario, cambia de posición según le conviene.