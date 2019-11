El PP invoca al "PSOE sensato" a desbaratar el acuerdo con Podemos

El Partido Popular va lentamente deslizando su postura contraria al pacto de Gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. La formación liderada por Pablo Casado se ha pasado meses abogando por que Pedro Sánchez, presidente en funciones, llegara a un acuerdo con Pablo Iglesias, pero cuando lo ha visto negro sobre blanco... Mejor no. Algunos barones del PP, como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco ya se han soltado la lengua para criticar la alianza de la izquierda, que está a falta de varios apoyos, entre ellos de ERC, pero este domingo también fue un dirigente de Génova quien arremetió contra el pacto.

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, apeló al "PSOE sensato" de barones como los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente, para que "fuerce" a Sánchez a "romper" ese preacuerdo firmado con Iglesias.

El diputado por Lugo afeó que tras el "fracaso personal" del presidente en funciones por no haber mejorado el resultado del PSOE con la repetición electoral, ahora hace un "ejercicio de travestismo político" con el pacto con Podemos. "Ha pasado de manifestar que no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno de España a vender a los españoles que es absolutamente imprescindible", criticó, para después subrayar que la palabra del líder del PSOE "no vale absolutamente nada": "Es capaz de decir una cosa y a los diez minutos decir la contraria".

"Ni una palabra de Cataluña"

Y es que, para Jaime de Olano, lo "más grave" de la carta enviada por Sánchez a los militantes socialistas "es lo que oculta", porque "no le ha dedicado" en la misiva "ni una sola palabra al problema territorial que está viviendo España en Cataluña".

Frente a un secretario general del PSOE que "está negociando con aquellos que se han saltado la Constitución y las leyes", el vicesecretario de Participación del PP invocó a los socialistas "sensatos" que "hace más de dos años rechazaron un acuerdo" como el firmado el pasado martes, "que será, a juicio de cualquier persona con sentido común, muy perjudicial para España".

Contrapone esta opinión el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, exultante por la coalición de izquierdas que se barrunta para el nuevo Ejecutivo. "El acuerdo con el que nos han sorprendido esta semana me ha parecido muy bien. Yo deseaba que se produjera", aseguró el ex presidente del Ejecutivo en una entrevista en la Cadena Ser.

Asimismo, afirmó que no se molestó cuando Iglesias reveló que fue él el alto dirigente del PSOE que le sugirió que pidiese a Sánchez las políticas activas de empleo. "Es muy difícil que yo me enfade", zanjó. Respecto a la situación en Cataluña, Zapatero destacó que está "absolutamente convencido" de que a largo plazo "quienes más apuesten por el diálogo serán los que aproximen una recuperación de la estabilidad y del entendimiento mínimo y la convivencia". En este sentido, añadió que cuando uno tiene la convicción de que el diálogo es la única salida "hay que ponerlo en marcha". "No hay una alternativa para la crisis que hemos tenido en Cataluña que no sea el diálogo. Tiene que ser un diálogo abierto y sincero", defendió.

En este contexto, Zapatero pronosticó que "antes o después el diálogo se pondrá en marcha" en Cataluña y resaltó que el diálogo "es la esencia de la política".

Por otra parte, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, aseveró que la tipificación del referéndum como delito "no estará en el pacto de Gobierno" del PSOE con Podemos, porque en un acuerdo con otro partido hay que "dejar pelos en la gatera", por lo que se limitará a defender "esa idea" como "propuesta suya electoral". En una entrevista en Deia, Mendia aseguró que el pacto entre las dos fuerzas de izquierda, que algunos han calificado de "precipitado", respondió al compromiso que Pedro Sánchez asumió durante la campaña electoral.