Pablo Casado se postula en Sevilla como alternativa al "modelo fallido" de Pedro Sánchez

Pablo Casado ha vuelto a Sevilla para iniciar su camino hacia las elecciones del 10 de noviembre. Los populares han elegido un hotel en la Isla de la Cartuja. El mismo en el que el líder popular ya estuvo como vicesecretario de Comunicación del PP en una Convención Nacional celebrada en abril de 2018. Entonces, Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y quiso rearmar a su partido ideológicamente en la capital andaluza. El fantasma de Cristina Cifuentes y su máster ensombreció el fin de semana, pero ninguno de los presentes se imaginaba de que sólo un par de meses después la sombra de la Gürtel acabaría de forma abrupta con el mandato del gallego.

Aquello ha quedado en el pasado. Pablo Casado ganó unas primarias inéditas en el PP, impuso su método e hizo olvidar el de Mariano Rajoy. Un año después de aquella convención, los populares cosecharon su peor resultado desde 1979. Pero ese año y medio de travesía por el desierto no ha tenido hueco en el discurso de Juanma Moreno. El presidente de la Junta, que ha precedido a su jefe de filas en el mitin de arranque de campaña, ha obviado ese pasado para contraponer otro, el que, en su opinión, representa el "modelo fallido" de Pedro Sánchez, que también ha elegido Sevilla para abrir la campaña del 10-N.

"Es el mejor presidente de la historia de la Junta. Un ejemplo", ha dicho Casado sobre el dirigente andaluz. "No me lo acabo de creer cuando lo digo", ha abundado el político abulense, que también ha contrapuesto dos modelos: la coalición que dirige ahora San Telmo y el PSOE que gobernó Andalucía durante 37 años "comprando votos y malversando fondos públicos". El guiño para la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, era inevitable tras volcarse todo el PP con el supuesto caso de compra de votos denunciado por esta regidora de un pequeño pueblo del Aljarafe sevillano.

Con un inicio de campaña en Sevilla, era inevitable la comparación entre el nuevo Gobierno andaluz, que lleva 40 semanas al frente de la región, y las administraciones socialistas que se sucedieron hasta 2018. Pero Pablo Casado tiene claro que sus posibilidades pasan por erigirse en alternativa a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de convertir las elecciones del 10 de noviembre en un referéndum sobre su continuidad.

"Sólo hay una casilla que garantiza que Pedro Sánchez no sea presidente del Gobierno", ha dicho Casado, convencido de que "cualquier voto que no sea para el PP puede facilitar" que Sánchez siga en La Moncloa a partir del 10 de noviembre. De hecho, el líder popular ha asegurado que el candidato socialista tiene ya "un pacto con Torra" para lograr una investidura "si no lo evitamos". Se ha acordado incluso de su propuesta de coalición, España Suma, para afear a Ciudadanos y Vox, sin nombrarlos, que dieran "un portazo" en su intento por ganar a la izquierda.

Sí ha explicado profusamente quienes son sus contrincantes. "Sánchez debe su cargo a Junqueras, a Torra, a Podemos y a Bildu", ha detallado el presidente nacional del PP antes de asegurar que el PP es "la garantía de que España siga unida". Casado ha aprovechado los bandazos del programa del PSOE a cuenta del modelo territorial. “No puede ser presidente quien no cree en la nación española”, ha dicho en referencia a la polémica de la plurinacionalidad. "Cómo que plurinacionalidad, si España es la nación más vieja de Europa", ha ironizado el líder popular.

Tras defender la necesidad de destituir a Quim Torra "mientras haya kale borroka en Cataluña", Casado ha pasado a desgranar el plan programático de "la nueva mayoría". Las propuestas son muy similares a las que ha empezado a aplicar el Gobierno andaluz de Juanma Moreno: bajada de impuestos, apoyo a las familias y fomendo del empleo. De hecho, Casado ha querido reivindicar la herencia verde que ha abrazado Juanma Moreno en la Junta y el presidente estatal de PP quiere enarbolar.