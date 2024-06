Pedro Sánchez y Santiago Abascal no coincidirán este miércoles en el centro de Málaga por "motivos de seguridad"

Quien evita la ocasión evita el peligro. Eso han debido pensar en el PSOE. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, finalmente no celebrarán sus mítines este miércoles a pocos metros de distancia entre sí en el centro de Málaga, como estaba previsto. El paso al lado en este sprint final de campaña a las elecciones europeas llega por parte de los socialistas, según deslizan fuentes del partido, toda vez que Moncloa no ha permitido el acto con los militantes en la calle Alcazabilla (a unos 140 metros y dos minutos andado del de la formación ultra) "por motivos de seguridad" y lo traslada a Benalmádena, al recinto ferial Los Nadales, donde tendrá lugar a las 18:45. Por contra, no se prevén cambios en el encuentro de Vox, que, como estaba previsto, se celebrará ese misma tarde, a las 19:00, en la plaza de la Aduana de la capital.

Esta modificación del emplazamiento se produce días después de que se sucediesen las primeras reacciones políticas vía X (antiguo Twitter) al cruce de ambos actos. "El próximo miércoles 5 junio Abascal y Buxadé darán un mitin en Málaga a 200 metros del mayor TRAIDOR a España. ¡Los traidores socialistas, #NosVanAOír!", publicó el presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla.

Mensaje al que ha respondido el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, este lunes, una vez reubicado el mitin, en la misma red social. "Hay quienes hacen apología del "enfrentamiento físico si es necesario” Los socialistas somos de diálogo y acuerdo. En estas elecciones nos jugamos qué modelo de Europa queremos #MásEuropa".

En cuanto a intervinientes, en el mitin del PSOE, además de Pedro Sánchez, también intervendrán Teresa Ribera, cabeza de lista a las europeas y vicepresidenta tercera del Ejecutivo, y Juan Espadas, secretario general socialista en Andalucía. Supone la vuelta de Sánchez en campaña a Málaga después de no haber hecho campaña en toda Andalucía para las últimas elecciones generales.

En el de Vox, a Abascal lo acompaña el candidato por el partido, Jorge Buxadé. El diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, y presidente del grupo político en Málaga, Antonio Sevilla.

Cabe recordar que el jueves la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, estará en Málaga en un mitin de Sumar. El acto se celebrará en el auditorio Eduardo Ocón a partir de las 19:00 horas. En él participan Estrella Galán, cabeza de lista del partido a las europeas; Manuel Pineda, diputado del Parlamento Europeo; Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, y Toni Morillas, portavoz del grupo municipal Con Málaga. El mismo día, pero por la mañana, la agrupación de Podemos celebrará un acto electoral en el que participan su fundador y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, junto a Diego Cañamero, dirigente sindical andaluz y candidato de Podemos; Mar Cambrollé, activista por los derechos LGTBIQ+ y la diputada Martina Velarde, a las 12:00 horas en el parque de Huelin.