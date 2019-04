Sánchez hurga en la brecha entre PP y Cs por el fichaje de Garrido

Ha reconocido, no obstante, que lo entiende, ya que Casado está en plena campaña electoral "y tiene mil cosas". "Cuando pueda, estaré encantado de hablar con él", ha dicho Garrido al tiempo que ha precisado que no tiene ningún problema "en contarle" todo lo que le quiera preguntar.

En declaraciones a los medios tras un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el ex presidente madrileño ha explicado que el miércoles envió un mensaje al presidente del PP, Pablo Casado , con intención de hablar con él por la noche, del que aún no ha recibido respuesta.

Garrido ha señalado por su parte este jueves que el problema no es él sino "los miles de Ángeles Garridos que van a votar a Ciudadanos y que van a dejar de votar a otros partidos, incluido el PP".

"Me da pena, que más allá de PP y Ciudadanos, la ultraderecha está condicionando y mucho su discurso. Está crispando y radicalizando sus posiciones", ha señalado el presidente del Gobierno. En este punto, ha admitido que tiene más afinidad en cuestiones sociales con Unidas Podemos, pero ha recalcado que hay que alcanzar consensos en materia demográfica o de cambio climático que traspasen las fronteras ideológicas.

"Si no son capaces de gobernarse entre ellos , difícilmente van a aspirar a gobernar España", ha espetado Sánchez en una entrevista en TVE.

El encontronazo entre PP y Cs por la marcha del ex presidente madrileño y candidato número cuatro del PP en la lista europea Ángel Garrido a Ciudadanos lo ha aprovechado este jueves el presidente del Gobierno y candiddato del PSOE, Pedro Sánchez, para señalar que cómo van a "fiarse" los españoles de PP y Cs, si son dos fuerzas que "no se fían entre ellas".

El PP ficha al padre de Leopoldo López

El PP ha fichado al padre del opositor venezolano Leopoldo López para sus listas a las elecciones europeas, en las que el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido será promocionado al número cuatro, en sustitución del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido. López se ha comprometido a llevar "la voz" no solo de España, sino de todos los países iberoamericanos y en especial de Venezuela, al Parlamento Europeo. En declaraciones a las puertas del Congreso, explicó que llevaba "un tiempo" hablando de esta posibilidad con el presidente del PP, Pablo Casado, y que "por algunas circunstancias" personales decidió aceptar finalmente la oferta del líder popular.