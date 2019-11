Tardà: "Es evidente que el Estado español es democrático"

El ex diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà aseguró este sábado que España es "evidentemente" un "Estado democrático", aunque cuestionó si "la calidad democrática" del país es "suficiente" para resolver la crisis catalana. "Es evidente que el Estado español es democrático reconocido por la comunidad internacional e incluso por estados no democráticos", sostuvo en Barcelona durante un debate en la IV Convención Federalista organizado por la Fundación Rafael Campalans –vinculada al PSC–, la Fundación Pablo Iglesias y la institución Friedrich-Ebert-Stiftung.

A juicio de Tardà, el de Cataluña "es un conflicto entre demócratas", por lo que instó a preguntarse "si la calidad democrática de España es suficiente y bastante excelente para encarar un reto que muchos llaman cuestión interna".

Asimismo, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó en el mismo foro que no habrá reforma constitucional en esta legislatura, pero pidió "avances pragmáticos" en esta dirección. En el debate en Barcelona participaron el ex ministro José Manuel García-Margallo (PP); el diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret; la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach; el diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco; y la presidenta de Lliga Democràtica, Astrid Barrio. "Hemos de reconocer que las condiciones para la gran solución en estos momentos no se dan" para una reforma constitucional, abundó.