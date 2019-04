Jiménez-Becerril: "Pudimos y podremos con terroristas y falsos hombres de paz como Otegi"

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, ha manifestado este lunes que "pudimos ayer y vamos a poder con todos los terroristas y con los falsos hombres de paz como Otegi".

La candidata popular por Sevilla ha realizado estas declaraciones como respuesta a un tuit de Arnaldo Otegui, en el que el "ex responsable del brazo político de ETA afirmó que estarán en el Congreso y en el Senado para decir que no pudieron con ellos y no podrán en un futuro", tal como indica el PP en un comunicado.

Frente a esto, Jiménez- Becerril ha afirmado, junto al busto de su hermano Alberto, asesinado junto a su esposa, Ascensión García, por la banda terrorista, y situado en el Ayuntamiento de Sevilla, que su hermano "no pudo estar en el Congreso porque los asesinos de ETA lo mataron". "Yo sí estaré en el Congreso representando a los sevillanos y españoles, donde podré decir que sí pudimos con ellos ayer y vamos a poder con todos los terroristas y los falsos hombres de paz como Otegi", afirma.