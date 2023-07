Yolanda Díaz llama a capítulo al candidato de Sumar en Sevilla por negarse a mirar a la cara a una diputada de Vox

El candidato de Sumar al Congreso de los Diputados por Sevilla, el catedrático Francisco Sierra Caballero, le ha hecho un flaco favor a su partido al provocar y protagonizar una polémica al negarse a mirar a la cara a una diputada de Vox en un debate de televisión.

Desde que comenzó el debate emitido por Canal Sur este miércoles, el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla decidió ignorar y dar la espalda a la diputada de Vox Rocío de Meer Méndez, la única mujer presente en el debate a cuatro.

Tan exagerada fue la postura de Sierra, especialmente cuando De Meer se dirigía directamente a él, que su comportamiento rozaba el de una pataleta infantil. Incluso, a veces, el que fuera decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla tuvo que disimular una sonrisilla.

"Señor Sierra: lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara?", le espetó en un momento del debate la diputada de Vox.

La imagen resultaba chocante, por un lado, por la descortesía hacia su adversaria y por otro, al estar Sierra situado en uno de los extremos de la fila, en el plano de televisión, Sierra aparecía siempre mirando hacia afuera. El catedrático sevillano giro la cada todas las veces que la candidata de Vox intervino en el debate, en el que también participaron el ministro de Agricultura y cabeza de lista del PSOE por Córdoba, Luis Planas; y el responsable económico del PP, exconsejero andaluz de Hacienda y candidato por Sevilla, Juan Bravo.

"¿Por qué antes cuando se ha dirigido a mí ha dicho usted alguien? ¿Por qué no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política y que consideran que son problemas los problemas de los que nosotros hablamos?", le reprochó Rocío de Meer a un Sierra que no se dio en ningún momento por aludido y que giraba continuamente su cara (que además estaba oculta tras su melena) hacia la izquierda de la pantalla.

"Veo que va a seguir usted en el mismo plan. Ese es el respeto que tiene desde Sumar a los españoles y a las mujeres muy particularmente. Un respeto nulo. (...) Dicen que les gusta mucho el diálogo y la educación y me dan la espalda en cuanto le dirijo la palabra. Esa es la educación del señor Sierra", añadió la candidata de Vox.

En unas declaraciones a El País, Sierra ha asegurado que no le dio la espalda a Rocío de Meer, sino que fue "un gesto de indignación, pacífico, ante un discurso del odio que todos están aceptando como natural".

Esta excusa no le ha servido a Yolanda Díaz, líder de Sumar, que ha llamado a capítulo a Sierra y a sus filas en general para "debatir de frente" con Vox.

Yo sé que hay gente que está muy indignada en España porque (Vox) es una formación racista, que pisotea los derechos de las mujeres, que nos cosifica y que quieren volver a lo peor de nuestro país, pero también digo que hay que discutir y presentar el proyecto", ha explicado la líder de Sumar en una entrevista con Antena 3.

La también ministra de Trabajo ha explicado que si bien la formación de Santiago Abascal "está fuera de la Constitución española" y fuera de "la legalidad internacional", "hay que mirarles de frente". En este sentido, la líder de Sumar ha recordado sus sesiones de control en el Congreso con la exdirigente de Vox Macarena Olona o con otros diputados del PP. "Creo que hay que debatir de frente con modelos políticos que son sustancialmente diferentes", ha añadido.