Las elecciones generales son cosa de cinco grandes partidos y de dos bloques, uno a la izquierda y otro a la derecha. Desde ese lado, el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha instado en el cierre de campaña este viernes a votar "con la cabeza" y con España en el corazón, y se mostró convencido de que su partido va a ganar, pese a los que les dan siempre por "abatidos" y les quieren "dividir".

En el WiZink Center de Madrid, ante unas 10.000 personas, y sin nombrar en ningún momento a los otros partidos con los que se disputa el voto de centroderecha -Vox y Ciudadanos-, Casado insistió en que "votar es gratis, pero puede salir carísimo", por lo que volvió a reclamar el voto "unido" (útil) en su partido, la "única opción", dijo, para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por eso alertó de que "quien quiera cambiar el Gobierno tiene que votar al PP porque ni ningún otro partido garantiza un cambio" y la unidad de España.

Es lo mismo que sostiene el candidato de Cs, Albert Rivera, que mostraba ayer una papeleta de su partido y pedía el voto naranja porque, según expuso, vale doble: "Por una cara echas a Sánchez y con la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa. Coged la papeleta naranja y daos el gustazo".

Unas 2.000 personas han llenado el acto de Cs en el parque del Turia, el más multitudinario de los que ha celebrado el partido esta campaña. En el sprint final de la caravana naranja, Rivera afirmó que ve al alcance de la mano poder gobernar.

Rivera puso todo el foco en atacar a Sánchez, insistiendo en que Cs nació para "echar a personajes" como él, y no dedicó ni una sola palabra al PP ni siquiera para volverle a tender la mano en el caso de que den los números para formar Gobierno.

Y si Rivera se empleaba a fondo contra Sánchez, el candidato socialista le trataba con exquisita reciprocidad.En el cierre de campaña en Valencia ante más de 6.000 personas, se mostró convencido que el PSOE ganará las elecciones y de que Cs "va a pagar caro el ejercicio de sectarismo de haberse abrazado a la ultraderecha".

Un socio al que Sánchez no haría ascos es Unidas Podemos. Su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, reivindicó en el cierre de su campaña en el Parque Lineal del Manzanares que el "voto útil" es el morado, "el que vale para frenar a la derecha y para garantizar que haya políticas progresistas".Iglesias recalcó que tras preguntarle a Sánchez si pactaría con Rivera en caso de que dieran los números, "no supo contestar". ¿Por qué? "Porque sabe que si le dan los números, el Ibex, Felipe González y Carlos Slim, van a presionar" para que Unidas Podemos no esté dentro del Gobierno.