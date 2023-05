Cuidado con la dirección que pones para recibir el voto por correo

Ya se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del domingo 23 de julio. De esta forma, las personas que no puedan acudir a votar en persona el día de las elecciones podrán ejercer su derecho al voto igualmente.

Para ello, el votante interesado en usar esta forma de votar deberá solicitar el voto por correo de forma telemática o en una de las oficinas de Correos. Se le proporcionará un impreso que deberá entregar (en persona u online si se realiza de forma telemática) en la que se deben incluir datos como la dirección para poder recibir los votos.

¿Por qué es importante escribir bien la dirección?

La documentación para votar por correo (que incluye las papeletas, los sobres, el certificado del censo y el sobre con la dirección de la Mesa en la que corresponde votar) se envía mediante correo certificado a la dirección que se ha proporcionado en la solicitud (o, en su defecto, a la que aparece en el censo). Esta documentación se entregará en mano a la persona solicitante puesto que es necesario acreditar su identidad. Si después de dos intentos no se logra hacer entrega en mano de la documentación, se dejará un aviso de llegada en el buzón con el que se puede recoger el sobre en la oficina postal correspondiente.

De escribir mal la dirección a la que debe llegar la documentación, se puede llegar a perder el voto, ya que no se podría recoger la documentación y luego hacer entrega del voto en una oficina de Correos. Y si eso ocurre la persona afectada no podrá participar en los comicios, puesto que al haber solicitado el voto por correo se realiza una anotación en el censo para que no pueda votar de forma presencial el día de las elecciones.

Para evitar errores es importante revisar varias veces que la dirección está bien escrita y es la correcta, antes de hacer entrega del impreso con el que se solicita el voto por correo. De esta forma solo quedará esperar a recibir la documentación, seguir las instrucciones que están incluidas y hacer entrega del sobre certificado en el que se encuentran las papeletas en cualquier oficina postal del país.