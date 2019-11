Unidas Podemos denuncia la crítica situación del Hospital del Aljarafe

Justo antes de la cita de las candidatas de Unidas Podemos en el Hospital del Aljarafe (Bormujos) con el comité de empresa del centro hospitalario a las 11.30 en la puerta de entrada, una paciente afectada por la suspensión de operaciones y citas médicas salía indignada del brazo de su padre porque le acababan de anular “por motivos ajenos al hospital” la operación que llevaba meses esperando.

“Sólo le deseo a los que son responsables de esta situación que pasen las noches y el malestar que yo sufro, que tengo coágulos y no puedo más”, se lamentaba la mujer mientras avanzaba a pie con dificultad.

El Hospital del Aljarafe y su situación crítica por la falta de financiación pública fue el escenario elegido este jueves por las candidatas a las generales de Unidas Podemos por Sevilla, María Márquez e Isabel Franco.

Las jornadas diarias son estresantes. Hay que colocar mensajes claros y rápidos

La primera, natural de Villafranca de los Barros, es doctora en filología, profesora de Lengua en la Universidad de Sevilla y tiene dotes para los mítines por su chispa y espontaneidad, según su equipo. La segunda, formada en Ciencias del Trabajo, es asesora laboral. Les acompañaba Ismael Sánchez, diputado andaluz de Adelante Andalucía y maestro de educación especial.

Los trabajadores del hospital, un centro que depende del Consorcio Sanitario Público Aljarafe denuncian que esta situación crítica se da desde hace siete años (desde los recortes por la crisis) y se quejan de que la Junta de Andalucía ha incumplido su compromiso de aportar 7 millones de euros de financiación. Lo prometieron el gerente del SAS, Miguel Moreno, y la viceconsejera, Catalina García. En el consorcio del hospital participan al 50% la Junta y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que asume la gestión en una fórmula única en Andalucía.

“Es insostenible la ratio que tenemos de 27 pacientes por cada pareja de enfermero y auxiliar, cuando lo normal sería una ratio de 12 a 16 pacientes. Las jornadas son agotadoras físicamente y no podemos hacer bien nuestro trabajo. Hay turnos en los que ni se desayuna ni se almuerza. El usuario lo paga con nosotros”, denunciaba este jueves Eva Parejo, vicepresidenta del comité de empresa. Un 15% más de plantilla es urgente, señala Parejo.

"No queremos que el modelo de la derecha en educación y sanidad que existe en Madrid se extienda al resto de España, ni a Andalucía”, enfatizó María Márquez.

La candidata María Márquez calificó la situación de “nuevo episodio negro en la sanidad” al estar “gestionado a través de un consorcio de manera privada, pero con dinero público”. “Cientos de operaciones han sido canceladas y ahora se cierran quirófanos, consultas y camas. La plantilla reclama a la Junta de Andalucía desde hace años que incremente su financiación en este centro según lo acordado tiempo atrás”, lamentó Márquez.

La candidata explicó que Unidas Podemos se marca como objetivo en “cuatro años pasar del 6% de inversión en sanidad al 7,5% y que se gestione siempre a través de lo público y no desde empresas privadas. No queremos que el modelo de la derecha en educación y sanidad que existe en Madrid se extienda al resto de España, ni a Andalucía”, enfatizó.

Esta semana tocó lanzar su propuesta sobre las casas de apuestas. Fue en Triana para denunciar, con una cadena humana, que uno de estos locales de juego está junto a un colegio

Ismael Sánchez señaló que “la salud no es un negocio, ni la educación, ni la dependencia, ni las pensiones. Los derechos, los servicios públicos, no pueden ser un negocio para que metan sus manos Florentinos Pérez y fondos de inversión buitres. No queremos el modelo neoliberal de EEUU, donde si no tienes seguro privado, no tienes asistencia médica”, alertó.

La coordinación de la campaña de Unidas Podemos la dirige Pepa, de Mairena del Aljarafe, que prefiere mantenerse en segundo plano y de la que sus compañeros destacan su buen talante y su serenidad. Con tan escaso tiempo de campaña, la clave para colocar argumentarios claros y rápidos son los bloques informativos electorales en radio, televisión y redes sociales (las llamadas “tortas informativas”).

Diseñan a diario los mensajes que quieren lanzar en este formato, que en la tele pública deben reducirse a 30 segundos. Esta semana tocó lanzar su propuesta sobre las casas de apuestas y lo hicieron en Triana para denunciar, con una cadena humana, que uno de estos locales de juego está junto a un colegio en Triana.

Este jueves la agenda estaba tan cargada como siempre. Las jornadas diarias son estresantes. Comienzan en algunos casos a las 5:30 de la mañana. Tras el acto en el hospital, entrevista telefónica de la candidata con la Cope, luego a Coria a una mesa por la educación por la supresión de monitores escolares, y un mitin en San José de la Rinconada. A las 19:00, un acto público de la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la Facultad de Comunicación.

Desde la precampaña suman 23 mítines, más de 20 mesas informativas, 13 entrevistas y puntos de debate. En Podemos, el cuerpo duro del comité electoral lo integran cinco personas voluntarios, los candidatos, el responsable de prensa y, en total, una veintena de personas.