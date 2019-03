"El 28-A se debe rechazar a quienes se creen con el monopolio de lo que significa España"

Carmen Calvo se presenta a las elecciones generales del 28 de abril por Madrid; nacida en Cabra en 1957, la vicepresidenta del Gobierno será la segunda detrás del candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez. Anterior consejera de Cultura de la Junta y ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, Calvo ha sido una de las colaboradoras del presidente del Gobierno desde que consiguió el liderazgo del PSOE.

-Estas elecciones se plantean con un dilema fastidioso, hay que elegir entre un posible Gobierno progresista aliado de los independentistas u otro conservador con Vox de aliado.

-No son parangonables.

-¿Por qué?

-Porque no hubo una mayoría de Gobierno consolidada de la moción de censura, nosotros no pactamos con nadie la moción de censura; luego cuando se constituya la Cámara el 21 de mayo después de las elecciones, volveremos a ir de la misma manera, a pedir el apoyo a quien quiera formar una mayoría de Gobierno. Quien lo negó, y ahora lo ha vuelto a hacer, es Ciudadanos, que ha dicho: al PSOE, nunca.

-¿Qué le separa de Ciudadanos? ¿Se trata de un problema personal entre Pedro Sánchez y Albert Rivera?

-No. Creo que Ciudadanos, que vino a ocupar el centro y la regeneración, se ha olvidado de las dos cosas. Ninguna, ni lo ocupa porque no tiene propuestas para ello, y está metido en toda esta serie de pasajes que estamos viendo en la confección de sus listas. Le ha faltado un minuto para separarse del PSOE y para alejarse aún más tal como le pide Vox para acercarse a la extrema derecha.

"Nosotros no hemos pactado con los independentistas un programa de Gobierno, PP y Ciudadanos sí lo han hecho con Vox"

-¿No son parangonables Vox y los independentistas catalanes?

-Nosotros no nos hemos sentados con los independentistas a pactar un programa de Gobierno, y Ciudadanos y el PP sí lo han hecho con Vox. Le hemos presentado a la Cámara un real decreto cada semana, y más de la mitad lo ha convalidado el Partido Popular y Ciudadanos, ésa es la realidad. Sin embargo, PP y Ciudadanos se han sentado con Vox, han aceptado un listado de puntos y ahora se los exigen cumplir. Nosotros no pactamos nada con los independentistas ni nos han obligado a nada.

-¿Merece la pena seguir intentando el diálogo con el partido de Puigdemont y de Torra?

-Es que no hemos dialogado con los partidos, hemos hablado con el Gobierno legal y legítimo de Cataluña. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Las diferencias son muy claras; nosotros tenemos la obligación de hablar con todos los gobiernos legítimos y legales de España para solucionar problemas, y el de Cataluña es el que es porque su Parlamento y sus urnas lo han querido. Es que es muy distinto eso a hablar con los independentistas, hablamos con un Gobierno en el marco de la Constitución. Es muy diferente eso a sentarse con Vox, en un bar por lo visto, a acordar un programa de Gobierno; es como la noche y el día, nosotros no hemos hablado con el independentismo, sino con el de Gobierno de la Generalitat para poner en orden unas relaciones a las que estamos obligados por la Constitución. Es el caso de la comisión bilateral, que por cierto la última que hemos puesto en marcha es la de Extremadura, nombrando a los miembros. Para seguir mejorando y profundizando en la democracia, hay que hacer una política bastante fina y racional, y a lo que se dedica la ultraderecha y el independentismo es a la mentira y a la irracionalidad.

-De acuerdo, pero si Pedro Sánchez gana estas elecciones, es posible que le tenga que pedir el apoyo a ERC y al que presente Puigdemont.

-Le volveremos a pedir a los 350 escaños el apoyo para formar Gobierno. Lo mismo que hicimos en la moción de censura, cuando Ciudadanos aguantó hasta el final con su voto negativo para apoyar al PP.

-Quim Torra no quitó los lazos. ¿Qué le parece?

-Es el colofón a de no entender cuál es su papel, que es la máxima representación del Estado en Cataluña. Él gobierna para quien le vota y para quien no lo vota, es no entender qué son las instituciones, la condición de demócrata es anterior a la de los propios ideales. La posición de un demócrata es la del cumplimiento de las leyes en vigor, esto Torra no lo ha entendido y tanto no lo ha entendido que en horas tendrá una querella presentada por la Fiscalía General del Estado.

"Torra ha llevado al extremo el incumplimiento de las leyes"

-¿Cree que ha incurrido en delito?

-La Fiscalía va a presentar una querella por desobediencia y será la Justicia la que decida, pero claramente ha llevado hasta el extremo el incumplimiento de las leyes.

-Por eso le digo, si merece la pena insistir en un diálogo cuando una de las partes lo rechaza de este modo.

-Es que, en democracia, el diálogo entre las instituciones es obligado. Puedes no hablarte con un líder de un partido político, pero debes hablar con un Gobierno legal y legítimo. Si no sería colocarnos en la misma posición que el PP y Ciudadanos, que le han llamado golpista y ocupa al presidente Sánchez. Este partido, el PSOE, es el único que ha defendido el constitucionalismo en todo este tiempo, el único, porque al president Torra le ha impedido cruzar la línea roja y al PP y a Ciudadanos le da dicho que no puede llamar golpista ni ocupa al presidente legítimo del Gobierno de este país. Este partido no va a entrar en la radicalidad de esos dos extremos.

-¿Se puede aplicar un artículo 155 de modo permanente?

-No, no es constitucional ni se puede.

-¿E ir renovándolo?

-Es que la Constitución, en su artículo 2, sostiene que España se basa en dos elementos: la unidad de un solo Estado con la autonomía de sus territorios, dicho de otra manera, el derecho a la autonomía de sus territorios conforma la unidad de su Estado. Lo uno y lo otro, hay quien ve sólo el derecho a la autonomía hasta pretender una independencia y quien sólo ve la unidad del Estado; nuevamente, es el Gobierno y el PSOE quienes interpretan de modo fidedigno la Constitución. El derecho a la autonomía política del artículo número 2 no se puede hacer desaparecer con una medida excepcional. La democracia española necesita respeto, racionalidad y finura, el equilibrio, y lo que nos produce alarma es la radicalidad con la que se retroalimenta el campo independentista y la derecha española, que ha abandonado el centro.

-¿Vox es la extrema derecha?

-Vox es el intento de devolver las tinieblas que olvidó la España democrática, es que Vox propone cosas que no son constitucionales, es que este país ha vivido 40 años, no 10 minutos, de convivencia y de desarrollo de la Constitución, no sólo se dejó atrás la dictadura, sino una etapa de la España contemporánea muy difícil. Los españoles tienen que rechazar el 28 de abril a quienes vienen con el monopolio de decir lo que significa España y que los demás estamos en una posición incorrecta, esto España ya lo ha vivido. Vox es todo esto, y cada día destila un nuevo elemento.

-Caso del uso de las armas.

-Mire, la venganza privada es la Edad Media, lo que construyen las democracias es aquello que dijo Max Weber, que es el fundamento del Estado moderno: el monopolio de la violencia lo tiene el Estado.

-¿Y si se usa en defensa dentro del propio domicilio?

-Es que la defensa legítima está completamente reglada y regulada, sus límites, instrumentos… Lo que Vox está proponiendo es una situación predemocrática.

-Hay una parte de la opinión pública en España que culpa a este Gobierno de alentar esta extrema derecha, franquista, con el empeño en trasladar los restos de Francisco Franco. Al Valle de los Caídos va ahora más gente.

-Que la gente vaya o no vaya a los sitios porque se pone el foco es algo que pasa en éste y en muchos casos. La democracia española es la única que tiene al dictador en un mausoleo, es que eso había que haberlo hecho hace mucho tiempo.

-¿Y por qué no se hizo?

-Porque no ha habido ningún Gobierno con el nivel de responsabilidad y dignidad como éste.

"Este país va tarde a exhumar los restos de Franco, incluidos los socialistas"

-Pero ha habido varios gobiernos socialistas anteriores y usted formó parte de alguno de ellos.

-Este país va tarde a esto, incluido nosotros los socialistas. Por eso el presidente Sánchez ha declarado que, por la parte que le corresponde al Gobierno, esto no va a seguir así. Este Gobierno está ejecutando una ley, hay un comité de expertos que lo explica desde 2012, el Congreso de los Diputados ha votado tres veces a favor, sin ninguno en contra, Naciones Unida nos lo ha dicho en varias ocasiones, el Parlamento Europeo nos lo dijo en el mes de mayo, somos el único país de entre las grandes democracias del mundo que tiene al dictador en un mausoleo de Estado.

-¿Saldrá en junio?

-El 10 de junio exhumaremos los restos del dictador y se inhumarán en un lugar decoroso.

-¿El Supremo lo puede impedir?

-Ese es un asunto del Supremo en el que este Gobierno no se pronuncia y respeta; nosotros estamos dando pruebas de saber cuál es nuestra posición constitucional y lo demostramos con exquisitez todos los días y con muchas cosas, incluida ésta. La familia ha tenido todo un elenco de posibilidades y de garantías de discrepar, los tribunales han intervenido cuando lo han considerado oportuno, pero el Gobierno tiene un espacio de competencias para ejecutar una ley del Parlamento.

-Por el modo en que este final de legislatura comenzó, con la moción de censura, ha sido un tanto peculiar. Si el PSOE puede gobernar después del 28 de abril, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es la propuesta?

-Con todo respeto, no puedo considerar peculiar el artículo 113 de la Constitución. Lo quiero hacer explícito, la moción de censura se aplica a nivel municipal y autonómico, y tenía que llegar el día en que se aplicase a nivel nacional, lo han hecho otros países. Nuestra democracia es una democracia que funciona perfectamente y que da respuesta a todas las situaciones.

-No lo decía con un sentido peyorativo, preguntó qué ofrece un Gobierno socialista para una nueva legislatura

-Pues lo decíamos en la oposición y ahora en el Gobierno, el país que queremos; la España que queremos, que es el lema electoral. Básicamente son dos cosas. Dado que nuestra economía tiene un crecimiento robusto, la prensa internacional no afecta a mirar bien a España, acaba de explicar que seremos el país de la zona euro que mejor crecerá, con un 2,2% ó un 2,4%, según la Airef, dado esto, la principal obligación es que esta salida de la crisis conlleve bienestar. Requilibrio de las desigualdades de una crisis que han pagado a pecho las clases medias y trabajadoras de este país. Hay más ricos después de la crisis que antes, somos un Gobierno absolutamente realista, equilibrado: nuestra economía debe seguir creciendo para dar estabilidad social. Y la estabilidad social se defiende cuando le dices a la gente que sube el Salario Mínimo Interprofesional. Cuando le dices a la gente que no se puede privatizar ni la sanidad ni la educación pública, sino mejorarla; cuando le dices a la gente que sus pensiones van a crecer con el IPC; cuando le dices que tienes que tener un plan de ayudas solidario para los parados de larga duración. Esto es lo que hemos hecho en nueve meses con las medidas que nos han permitido sacar adelante y lo en lo que seguiremos profundizando si las urnas nos respaldan. Es que lo explican todas las estadísticas, España es el país donde la crisis se ha saldado con mayores desigualdades.

-Esto es cierto, pero es imposible si España no resuelve el problema de ingresos del Estado.

-Es verdad, el problema de España son los ingresos, no es el gasto. Tenemos una de las fiscalidades más bajas de Europa para las grandes empresas, por ponerle un ejemplo. Somos un Gobierno que jamás cargará fiscalidad sobre las clases medias y trabajadoras, tenemos nuevas fiscalidades que explorar, como han hecho en otros países europeos.

-Parece que hay una desaceleración.

-Vamos a cubrir un semestre importante, vamos a ver cómo circula la economía alemana y esperamos a cómo se cierran los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. Ahora tenemos, por ejemplo, un crecimiento del turismo, del 4,1%, pero fuera de la estacionalidad, se han creado 500.000 puestos de trabajo, creemos que se pueden crear otros tantos en el siguiente semestre.

"No lo deseamos, pero sí estamos preparados para un Brexit duro"

-¿El Gobierno ha preparado a España para un Brexit brusco? El que puede ocurrir en semanas.

-Sí. No lo deseamos, pero hemos aprobado un plan de reacción, que tiene forma de real decreto, en el que hemos contemplado aduanas, convalidaciones de estudios, intereses económicos, financieros… Y algo muy importante, hemos logrado el primer tratado con Reino Unido después de Utrech para Gibraltar, tenemos preparada toda nuestra administración por si se produjera la salida de modo abrupto.

-Si eso ocurre, ¿habría una frontera distinta a la de hoy entre Gibraltar y La Línea?

-En ese momento, Gibraltar ya no estaría en un país de la Unión Europea, lo que ocurre es que nosotros hemos acordado bastante bien esta situación. Primero, porque nada que se acuerde en la Unión Europea sobre Gibraltar se hará sin que lo quiera el Gobierno español. En el memorándum de entendimiento está contemplado que las personas que cruzan en uno y otro sentido no vean alterado este tránsito, hemos salvado esto de una situación de ruptura abrupta. Dicho esto, hemos hecho las tareas con el real decreto de Brexit, le hemos llamado así, para tener prevista todas las contingencias.

-¿Cómo va la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar?

-Comenzamos a tener buenos resultados. La experiencia que teníamos era la de un Gobierno que se hacía la foto y, a los treinta días, retiraba a los policías y guardias civiles a otras zonas. Hemos ampliado plantilla de verdad y hemos tomado decisiones como la de la desaparición de las lanchas que utilizaban los narcotraficantes, con un real decreto. Hemos tomado decisiones, no como el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía; en poquito más, no ha quedado ni una sola urgencia.

-Bueno, el Gobierno andaluz lleva mucho menos. Ha aflorado las listas de espera en el SAS.

-¿A qué llama listas de espera?

-A la gente que está esperando.

-La Junta de Andalucía ha utilizado los mismos criterios que cualquier otro gobierno de comunidad autónoma. Los mismos, ahora si lo que quieren es sacar recursos públicos para desplazarlo al sector privado, eso ya lo hemos visto aquí en Madrid. Es que no es lo mismo estar en espera para una cita médica que para una intervención quirúrgica, el Gobierno de Andalucía no debe utilizar, para confundir, conceptos que están homologados en toda España.

-Quiere decir que el anterior Gobierno de la Junta no mintió al Ministerio de Sanidad.

-Evidentemente. El Gobierno de Andalucía lo que debe hacer es gobernar, adoptar medidas nuevas y explicar a los andaluces qué es lo que quieren hacer. Y, desde luego, la Cámara de Cuentas ha dejado claro que el anterior Gobierno dejó a la Junta sin mácula.