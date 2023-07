Récord absoluto del voto por correo

Nunca hemos hablado de "pucherazo". El coordinador general del PP y director de la campaña electoral, Elías Bendodo, ha intentado aclarar este viernes en Málaga las acusaciones de su candidato, Alberto Núñez Feijóo, sobre Correos: no se ha puesto en duda la limpieza del sistema, sino el posible retraso del reparto de las papeletas. Sin embargo, la acusación literal -"le pido a los carteros que, con independencia de sus jefes, repartan esos votos antes de que venza el plazo- dejaba algo más que sombras sobre un proceso tan esencial, lo que ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros acusen al PP de "trumpismo". Pero además de esta polémica, se ha abierto una segunda derivada por la amistad reconocida de Feijóo con los líderes de CCOO y UGT en esta empresa estatal que el candidato presidió entre los años 2000 y 2003.

La salida en tropel desde el PSOE se debe a que algunas redes un tanto oscuras habían hecho correr el bulo que la empresa Indra, que participa en el proceso de recuento electoral el mismo día de los comicios, preparaba un pucherazo, lo que obligó a la compañía a tener que aclarar cuál es su participación. Desde esos mismos medios conspiranóicos se comenzó a verter las dudas sobre Correos, dudas que alcanzaron su cénit cuando Feijóo dio a entender que "los jefes" de la sociedad postal estaban retrasando las entregas.

Hay 2,2 millones de solicitudes de voto, y 1,8 millones entregadas, pero aún quedan seis días

Sobre el papel, y negro sobre blanco, Correos ha informado de la cifra final de solicitudes: 2.262.808, de las que al final de este viernes se han cumplimentado 1,8 millones. Faltan por repartir hasta el 20 de julio unos 800.000 sobres, aunque el plazo de solicitud se cerró el mismo jueves, sólo en los dos últimos días se entregaron 200.000 peticiones. La comunidad con mayor número de solicitantes ha sido Madrid, con 627.989, seguida de Andalucía, con 401.862.

Las acusaciones de Feijóo parten de las reivindicaciones de los sindicatos, que habían advertido que faltaba personal y medios para responder a tamaña campaña de votos. El secretario general de CCCOO en el servicio postal es Regino Martín, a quien el candidato se había referido como "el único amigo comunista" que tenía. Lo hizo en el congreso de Sevilla de abril de 2022 donde fue elegido presidente del partido. "Tengo, incluso -aseguró entonces-, un amigo comunista". Pero no sólo es Martín quien había criticado la situación de la empresa pública. También el responsable de UGT, Pepe Sagayés, había responsabilizado al presidente de Correos, José Manuel Serrano, anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez, de no facilitar el voto. El descontento de todos los sindicatos con el presidente viene desde hace tiempo, y se incrementó cuando la sociedad tuvo que asumir esta ingente tarea.

Un buen presidente, nada insolvente

Sagayés habló en Antena 3, y aseguró de Feijóo que había sido "un buen presidente y no tiene nada de insolvente. Estas críticas de los dos sindicatos de clase, compartidas con otras organizaciones de carteros, han llegado a provocar la corrección de sus secretarios generales. Tanto Pepe Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CCOO) han declarado que no se puede poner en duda la transparencia del sistema. En cualquier caso, la Junta Electoral Central ya emitió un comunicado el jueves pasado en el que no considera necesario adoptar nuevas medidas para garantizar el voto por correo. Respondía, así, a una petición del PP para ampliar el plazo de entrega hasta el viernes 21 de julio. El límite actual es el 20 de julio, aunque no se puede descartar esa prórroga, tal como ha sucedido en otras ocasiones.

La Junta Electoral Central ha avalado el sistema, no considera necesario tomar nuevas medidas

El voto por vía postal tiene varios tramos: hasta el jueves se solicitaba, por lo que aún hay que llevar a muchos domicilios los sobres con las papeletas de todos los partidos que se presentan en la provincia del elector. Después, cada persona entrega el sobre en la oficina, plazo que se cierra el próximo jueves. De momento, según la empresa estatal, hay 1,8 millones de entregas efectuadas. Durante este sábado y domingo permanecerán abiertas las oficinas en las capitales de provincia y en muchas localidades costeras.

Una de las complejidades de esta campaña es que el lugar de entrega de los sobres no es el domicilio habitual, sino el municipio de veraneo, lo que obliga a una segunda operación logística. Las solicitudes doblan a las últimas elecciones generales de 2019, se ha batido un récord. En los comicios de 2016, donde estaba el listón, se llegaron a pedir 1,4 millones de sobres.

El PP sostiene que buena parte del voto por correo, en torno al 70%, proviene de potenciales electores, de ahí la presión que el partido ha metido al Gobierno desde la convocatoria electoral. En estos últimos días de campaña, los populares calculan que hay 20 escaños que se están debatiendo en algunas provincias y que podrían ser los que le dieran una mayoría suficiente para gobernar.