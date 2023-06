Los pactos con Vox recortan la ventaja del PP

La ausencia de un criterio común para alcanzar acuerdos con Vox en los parlamentos autonómicos afecta a las perspectivas electorales del PP, aunque no de un modo concluyente. Ambos partidos seguirían sumando una mayoría absoluta en casi todos los casos, según el sondeo de DYM para este diario. Casi la mitad de los sondeados, un 47,4%, desaprueba que el partido de Alberto Núñez Feijóo no haya tenido una directriz para negociar con Vox, lo que ha llevado a que haya candidatos, como el de Valencia, que han pactado la entrada de consejeros en el Gobierno autonómico, mientras otras, como la extremeña María Guardiola, se hubiese negado a ello con el argumento de que no se debe pactar con este partido por que niega la violencia de género.

De aquí a las elecciones del 23 de julio, este diario publicará sondeos de modo semanal. Comenzó la semana anterior, con una encuesta que daba una amplia ventaja al PP, aunque necesitaría a Vox para lograr la mayoría absoluta. Siete días después, el PP ha bajado su intención de voto en 0,6 puntos, mientras el PSOE la eleva en 0,8. El resultado en escaños es que Núñez Feijóo obtendría de 137 a 140 escaños, mientras que Vox sacaría de 36 a 38. Sólo en los extremos más bajos de la horquilla para ambos partidos no sumarían los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta.

La diferencia con respecto a la semana anterior es muy baja, pero ha supuesto un frenazo a la tendencia alcista que venían mostrando los populares. El PSOE de Pedro Sánchez mejora sus expectativas, pero sacaría una cifra aún muy baja para pensar, incluso, en un acuerdo multibandas como el que le llevó a su investidura. Habría de 106 a 109 escaños socialistas, mientras que Sumar sacaría de 29 a 31. Por porcentajes de votos estimado, el PP alcanza el 33,2%; el PSOE, el 28,4%; Vox, el 13,2%, y Sumar, el 12,5%.

El PP alcanzó un acuerdo con Vox para la formación de un Gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, pero a la vez su candidata extremeña se oponía a ello con un argumento que dejaba en evidencia al resto de sus compañeros, ya que invalidaba al partido de Santiago Abascal como una formación digna de negociación. Finalmente, María Guardiola ha tenido que rectificar y anunciar que se sentará con Vox, aunque ese rechazo inicial ha provocado que la presidenta de la Asamblea de Extremadura sea socialista.

El 47,4% de los encuestados afea a Núñez Feijóo que el PP no tuviera un criterio común para las comunidades autónomas. No obstante, los votantes populares sí aprueban los pactos, con un 72,4% de respaldo, lo que indica que la caída del PP se debe a una parte del electorado que aún duda si vota a este partido. La valoración del líder popular baja, pero poco, se queda en el 4,1, por lo que se mantiene como el dirigente más valorado. Pedro Sánchez tiene un 3,9.

Un hecho destacable en todos los sondeos de DYM es que hay más encuestados que prefieren a Sánchez como presidente del Gobierno a Núñez Feijóo. A medida que avanzaba la precampaña, esta diferencia iba disminuyendo, pero ahora ha vuelto a crecer. Un 41% quiere a Sánchez frente a un 35,3% que se inclina por el popular.

A pesar de estos datos negativos para el PP, es mayoritaria la creencia de que será el PP el partido que gane las elecciones. Un 57,5% así lo opina, y se dividen en dos bloques similares quienes aventuran que los pactos con Vox sólo serán puntuales y los que prevén que será necesario un acuerdo de coalición.

Una mayoría del 50,2% preferiría que el PP gobernase solo a que tuviera que hacerlo con ministros de Vox. Esto último sólo es respaldado por un 16,8%.

También hay una mayoría que aprueba casi todas las reformas legales que ha anunciado Alberto Núñez Feijóo. De este modo, hay consenso en modificar la ley de educación, la de vivienda y la reforma laboral, pero no en los casos de la ley trans y la derogación de la de memoria democrática.

Los sondeados están de acuerdo en que debe haber varios debates electorales en esta campaña, aunque la mayoría no prefiere el cara a cara, sino un encuentro en el que estuvieran, además de Feijóo y Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz.