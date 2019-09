El partido de Errejón se presentará en cuatro provincias andaluzas

Más País, el partido de Íñigo Errejón se presentará junto a Equo en cuatro provincias andaluzas, las que aportan más escaños: Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada. De este modo, habrá tres listas de partidos de izquierdas en estas circunscripciones, la del PSOE, la de Adelante Andalucía-Unidas Podemos y la de Más País. Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, está a la espera de la respuesta de las direcciones federales de Podemos y de IU para poder presentarse con esas siglas, aunque la decisión final se decanta por la marca andaluza más Unidas Podemos en una misma papeleta. Rodríguez aspira a formar grupo parlamentario propio, pero no parece que Pablo Iglesias lo acepte.

Sevilla aporta 12 escaños al Congreso; Málaga, 11; Cádiz, nueve, y Granada, siete. En las pasadas elecciones generales, Unidas Podemos obtuvo siete diputados en estas provincias andaluzas. Uno de los problemas con los que se encuentra Errejón es que carece de líderes en estas provincias. Quienes fueron sus referentes, el ex diputado Sergio Romero y la senadora Esperanza Gómez, no tenían intención de crear otra papeleta, sino de impulsar Adelante Andalucía como marca propia.

Equo también puede entrar en algunos de los puestos con opciones en las provincias de Sevilla y de Málaga. Este reparto entre los ecologistas y Más País se está terminando de cerrar. En la comunidad valenciana, irán en coalición con Compromís.

La formación de Teresa Rodríguez en Podemos, Anticapitalistas, ha rechazado formar parte del partido de Errejón en un comunicado emitido este jueves. Piden a Unidas Podemos que procure una lista "amplia de izquierdas". En el comunicado explican así su rechazo a Más País: "Es en este contexto en el que surge la candidatura de Íñigo Errejón. Una candidatura que trata recoger el descontento progresista, surfeando la oleada de fracaso de las izquierdas a la hora de conformar gobierno. Desde luego, este no es el proyecto de Anticapitalistas: nuestra propuesta no es una propuesta restauradora del orden, no consiste en regenerar el sistema con una serie de medidas paliativas y conformarnos con mejorar lo existente".

Y sigue: "Nuestra propuesta es una propuesta rupturista (...) pero también queremos señalar que son los errores de la dirección de Unidas Podemos, incapaces de defender una propuesta política mínimamente estable, plural y coherente, los que han facilitado el aterrizaje de propuestas neo-progresistas.