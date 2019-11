Seis meses y una semana después, los españoles volveremos a votar. Cuartas elecciones en cuatro años. Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Cs) y Santiago Abascal (Vox) protagonizan el único debate para las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre.

En el arranque, dos anuncios destacados: la propuesta de Pedro Sánchez de alcanzar un acuerdo para "dejar gobernar a la lista más votada" (si no hay un ganador claro) y la modificación del Código Penal para incorporar un delito que evite nuevos referéndum ilegales. En el apartado catalán, ni siquiera hay bloques; es un todos contra todos sin acuerdo ni por qué hemos llegado a este punto ni cómo salir.

En economía, la corrupción diluye (de nuevo) el debate y, en el plano social, un reproche in crescendo con el problema (y los escándalos) de las autonomías como balas de fuego...

Calidad democrática...y los ERE

24:00 ¿Qué pasará cuándo salga la sentencia de los ERE? La pregunta, reiterada en numerosas ocasiones, no ha tenido respuesta. La ha lanzado Albert Rivera sin éxito. Pedro Sánchez ha seguido su guion, leyendo con literalidad y con absoluta despreocupación, y no ha respondido. Ese puente se cruzará cuando toque... No lo ha dicho el candidato socialista, pero así ha parecido. Andalucía se ha colado en numerosas ocasiones en el debate electoral, por el (nefasto) "legado socialista" y por el "modelo" que supone para quienes confían en llevara Moncloa un gobierno que reedite el tripartido de San Telmo.

¿Y pactará Pedro Sánchez con Torra y Junqueras para poder gobernar? Tampoco esta pregunta ha tenido respuesta. Pese a que, con diferentes fórmulas y en diferentes momentos, ha sido una cuestión recuperada por todos los candidatos...

23:50 Entre la "derecha cobarde" y la "ultraderecha" de Vox: Pedro Sánchez mantiene el tono presidencialista mientras dibuja un frente de incertidumbre y amenazas en el bloque de centro-derecha. Unos por "cobardes" y otros por extremistas.

23:40 El desliz de Iglesias... las "mamadas" de las mujeres: "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto con tantas mamadas; con tantas manadas". Ha corregido con enorme rapidez pero los murmullos se han deslizado de inmediato. En el propio plató y en las redes sociales.

23:30 ¿Hablamos de política social o de patrias? De las ayudas a los subsidios; de la inmigración a la inseguridad que están generando los "menas"; de la sanidad pública al "fraude de las listas de espera en Andalucía" y hasta el (supuesto) de las vacunas; de la política social, de nuevo, al problema territorial. Y otra vez Cataluña... y la polémica propuesta de ilegalizar al PNV. ¿Todo vale? Al menos eso parece en este bloque de debate...

23:20 Un debate sin mujeres... La fotografía de la noche tal vez sea la imagen más contundente sobre lo mucho que en España hay que avanzar en igualdad. Ninguna mujer al frente de los cinco partidos que en estas elecciones se disputan la Presidencia del Gobierno.

23:10 De los anuncios de Sánchez al ICB de Rivera: Pedro Sánchez mantiene su perfil de presidenciable en el bloque económico. Arranca anunciando que situará a Nadia Calviño como vicepresidenta económica y termina comprometiéndose a luchar contra la despoblación y la crisis demográfica con un "ministerio específico".

Rivera sitúa en el foco la corrupción, protagoniza un brusco enfrentamiento con Abascal a cuenta de sus remuneraciones y vuelve a recurrir a sus cartulinas efectistas (de noticias y de anuncios) proponiendo acabar con el Impuesto de la Corrupción del Bipartidismo (ICB). "Propongo un gobierno decente, que no robe". Y, según sus cálculos, ¡a cada español nos corresponderían hasta 1.000 euros!

23:00 El PP andaluz se 'apunta' al debate: la moda del fact checking no se queda en el ámbito periodístico. Curiosamente, es la cuenta oficial del PP andaluz la que está trabajando de forma más activa (e intensa) para fiscalizar el discurso de los candidatos a La Moncloa. Evidentemente, son siempre los contrarios quienes protagonizan los ejercicios de rigor respecto a lo que se dice y se promete...

22:45 El adoquín de Rivera gana a la economía: mientras los candidatos realizan sus particulares análisis, diagnóstico, propuestas y promesas para hacer frente a las exigencias de Bruselas, anticiparse a la desaceleración que vislumbran los economistas y afrontar problemas endémicos en España como el paro, en las redes sociales vuelva el momento adoquín de Rivera... ¡y con versiones de lo más originales!

No falta en Twitter, por supuesto, el gran ausente de este debate: Íñigo Errejón.

El problema catalán

22:30 ¿Una excusa Cataluña para la "gran coalición"? Pablo Iglesias no lo ha mencionado directamente, pero ya ha sacado uno de los fantasmas de la campaña: si el problema catalán será la excusa para que PSOE y PP se pongan de acuerdo...

22:15 ¿Golpe de Estado o crisis de convivencia? Lo hemos visto en la precampaña, lo hemos vivido en los dos últimos años desde el 1-O, y se está repitiendo de forma insistente en el debate electoral: ni el diagnóstico de partida es compartido ni las recetas tampoco. ¿Más mano dura? ¿Un 155 menos descafeinado como reclama Vox, PP y Cs? ¿O más mano izquierda como reivindica Unidas Podemos?

Pedro Sánchez inicia el debate con varios anuncios a modo de compromiso: una nueva asignatura en valores civiles, modificación de la ley audiovisual para evitar el uso sectario de los medios y la incorporación de un nuevo delito en el Código Penal para evitar nuevos referéndum ilegales.

El primer momento efectista, de la mano de Albert Rivera exhibiendo un adoquín de Barcelona, uno de los que se han lanzado a los policías y mossos en los disturbios tras la sentencia del procés. En redes sociales, su adoquín ya se está convirtiendo en un recurso fácil para más de una broma...

Enfrentamiento entre Rivera y Casado vislumbrando cómo PP y Cs se disputan el discurso de la derecha y rifirrafe Sánchez-Iglesias con posturas claramente alejadas. De nuevo, ¡Abascal... contra todos!

Cómo desactivar el bloqueo

22:05 La primera cuestión, ¿cómo evitar otra repetición electoral? Pablo Iglesias advierte que las derechas sí se podrán de acuerdo y alerta de lo que ocurrirá si gobierna la derecha en una situación de desaceleración económica; Albert Rivera insiste en su compromiso ya avanzado en la precampaña de "poner en marcha el país en un mes" y, si está en la oposición, asegura que asumirá su responsabilidad (esta vez sí...) para "desbloquear el país".

Santiago Abascal vira a Cataluña y arremete contra todos, Pedro Sánchez llama a la "participación masiva" y lanza una propuesta: si después del 10 de noviembre el Parlamento no hay un pacto de gobierno, se deje gobernar la lista más votada. Éste es su primer anuncio y compromiso.

Pablo Casado entiende que lo que ahora se plantea es "un referéndum" sobre Pedro Sánchez, situándolo como culpable exclusivo de la situación de bloqueo y sitúa al PP como única alternativa de cambio y de gobierno.

22:00 Arranca el debate: foto de familia, cada candidato a su atril, las presentaciones de rigor y minuto de presentación...

21:50 Sonrisas y complicidad: de camino al plató, tanto los candidatos como sus asesores sonríen, se saludan y muestran hasta cierta complicidad. Se dirigen ya al estudio, todos hombres, con serios traje de chaqueta (con y sin corbata) y con la ya habitual excepción de la camisa azul de Pablo Iglesias. La novedad respecto a abril, la irrupción de Santiago Abascal. En el Congreso de los Diputados y en el debate electoral.

21:45 Foto de familia: a sólo unos minutos para que arranque el debate, la organización está cumpliendo de forma estricta la hoja de ruta consensuada entre todos los partidos. Todos los candidatos se han mostrado confiados en conseguir una buena intervención y con "buenas sensaciones". En el plató, los medios están ya preparados para la cobertura y los dos presentadores ocupan también su espacio. Los candidatos ultiman con sus respectivos equipos sus intervenciones.

21:00 Todos los candidatos, listos para el debate: a las 21.10 de noche llega el candidato socialista Pedro Sánchez con un perfil institucional, aparentemente tranquilo y con el empuje que supone presentarse a los comicios con el viento a favor de las encuestas. Otra cuestión es cómo saldrá del "todos contra Sánchez" que se anticipa para el debate. Precisamente, los periodistas le han preguntado si está preparado para el desafío... y su respuesta ha sido... un educadísimo (y esquivo) "¡buenas noches!"

Photocall de los 5 aspirantes a La Moncloa

Como si de una alfombra roja se tratara, los líderes de los cinco partidos con opciones a ocupar el sillón de La Moncloa desembarcan en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid donde la Academia de Televisión ha organizado el encuentro.

Llegan, además, siguiendo un estricto orden según los resultados de las generales del pasado 28 de abril. Santiago Abascal, el líder de Vox, ha sido el primero en llegar sobre las 20:30 de la tarde y, para las 9 de la noche, ya estaban en el plató (de 300 metros cuadrados, con 19 metros de diámetro y hasta 5 kilómetros de cable) todos los candidatos a excepción del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección Pedro Sánchez.

Abascal, con chaqueta oscura y sin corbata, ha llegado con su portavoz parlamentario, Ivan Espinosa de los Monteros.

Cinco minutos después, aparecía (de nuevo en taxi y marcando su política contra los VTC) el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acompañado de la portavoz del Consejo de Coordinación del partido, Noelia Vera.

El líder de formación naranja, Albert Rivera, ha llegado solo diez minutos antes de las 9 y, además de María Casado, le esperaban el secretario general del partido, José Manuel Villegas, y el de Comunicación, Fernando de Páramo.

Casi rozando las 21.00, era el turno del líder del PP, Pablo Casado, también solo en coche, aunque dentro estará acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, y su jefe de gabinete, Pablo Cano; el jefe de gabinete de Casado, Pablo Hispan; y la directora de Comunicación, María Pelayo.

Pedro Sánchez ha sido el último en llegar, a las 21.10 horas, acompañado por su jefe de gabinete, Iván Redondo. En el Pabellón de Cristal, el presidente del Gobierno en funciones estará asistido por los secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, y de Acción Electoral, Francisco Salazar, además de por la directora de Comunicación del partido, Maritcha Ruiz-Mateos, y del sociólogo Julio Navalpotro.

Punto de partida: qué dicen los sondeos

Las últimas encuestas publicadas este lunes 4 de noviembre, en la fecha límite que fija la ley electoral, dejan como principal conclusión que ni el bloque de los partidos de izquierda -PSOE, Unidas Podemos (UP) y Más País (MP)-, ni el centro-derecha -PP, Cs y Vox- conseguirían los suficientes escaños para formar gobierno. El bloque, por tanto, planea de nuevo sobre la cita electoral del domingo.

En síntesis, y a la espera de ver cómo evoluciona la campaña y se desarrolla el debate televisivo, las claves serían las siguientes: