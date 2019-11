El rompeolas de Iglesias tiene nombre(s) de mujer

Una es la mujer que se ha hecho viral en los últimos días desenredando las siglas que hay detrás del frío acrónimo MENA (menor extranjero no acompañado):“Son nuestros niños”, dijo en un mitin en Sevilla. La otra convenció a todo un ex primer ministro de Francia, que se presentaba con Ciudadanos, para seguir siendo alcaldesa y que Barcelona no tuviera a un independentista en el Ayuntamiento.

¿Dónde estarían las encuestas de Unidas Podemos si Ada Colau y Teresa Rodríguez hubieran optado por Íñigo Errejón y no por Pablo Iglesias? Es muy probable que por los suelos. Esa situación pudo darse, pero ambas optaron por el líder morado. Iglesias, a quien acusan –con cierta razón– de tender al hiperliderazgo, da muy bien en los debates, pero su resultado del domingo dependerá, en gran medida, del tirón de estas dos mujeres.

Ambas se miran al espejo desde las dos puntas de España. La andaluza no ha dicho nunca que tenga envidia de la catalana, pero no sería descabellado. Lleva años reclamando para su partido la autonomía y la independencia que tienen los comunes en Barcelona. Ambas se han reunido en Sevilla, ante un auditorio de estudiantes en la Facultad de Comunicación, en un debate protagonizado por dos mujeres sólo un par de días después de otro similar donde sólo había hombres.

“Hacer políticas feministas no puede ser adornar la política con muchas mujeres”, ironizó Rodríguez, que se salió del tema –feminismo– para abordar el problema catalán en términos de hermandad. Considera la líder de Podemos en el Sur que la solución al conflicto independentista pasa por un diálogo entre Andalucía y Cataluña.

“Nosotros celebramos el Día de Andalucía en Nou Barris”, contó Colau antes de quejarse de que ese homenaje a Blas Infante no salga en las noticias, como sí aparecen los “contenedores ardiendo”. “Hay que destensionar”, abundó la regidora barcelonesa tras hacer un alegato del diálogo y defender la salida de prisión de los líderes independentistas encarcelados.

Lo llamativo del encuentro entre estas dos mujeres es que pasaron por encima de unas elecciones previstas para dentro de 48 horas. De hecho, en los mítines que suelen protagonizar ambas hay multitud de aplausos y vítores y las 300 personas que se acercaron ayer la facultad sevillana mantuvieron un silencio digno de biblioteca.

Al menos de forma expresa, no aludieron a las urnas hasta pasada una hora de debate. "No quiero hacer mucho electoralismo, no era la idea”, reconoció Rodríguez, que no pudo evitar recomendar a los asistentes leerse el programa de Unidas Podemos. Y después procedió a desgranar algunas de sus propuestas: derogación de reformas laborales, banca pública, recuperación del dinero prestado a los bancos, entre otros clásicos de la izquierda.

La tónica del silencio finalizó cuando Colau ensalzó los logros de su empresa pública de energía, con la que surten de luz a las farolas barcelonesas que, en las últimas semanas, han visto volar los adoquines. “El dentista tenía que estar incluido en la sanidad pública”. Otro aplauso para la alcaldesa, que también ha creado un dentista municipal.

La duda está en saber si alguien de los que fueron ayer a la Isla de la Cartuja ha decidido sumar su voto para los morados. Si lo ha hecho, será otra victoria del dueto de mujeres que sostendrán el resultado de un partido que se llama Unidas Podemos, pero tiene un jefe que volvió de la baja paternidad con un cartel donde se veía bien grande el término “él”.