Urnas en comedores y bibliotecas escolares el 23-J en Sevilla para evitar el calor

El 23-J habrá urnas en comedores y bibliotecas escolares de Sevilla. Se trata de una de las medidas que ha tomado el gobierno local después de que el Servicio Municipal de Estadística comprobara el estado de climatización de las sedes electorales que se habilitarán en la ciudad para los comicios generales. Así lo ha hecho saber este viernes el Ayuntamiento en una nota de prensa, en la que ha explicado que aquellos centros que no cuenten con una oportuna climatización para hacer frente a las altas temperaturas que se prevén dispondrán de ventiladores y aparatos de refrigeración portátiles.

Como informó este periódico, en días recientes el Servicio de Estadística, encargado del censo, ha enviado a los centros que sirven de sede electoral una carta en la que pedían que se tomaran "las medidas oportunas" con el fin de mitigar el calor que se prevé para el domingo en el que los españoles elegirán presidente del Gobierno.

En total, son 211 los centros que cumplen esta función, de los cuales, 125 son de titularidad municipal. En este grupo se incluyen colegios, centros cívicos, sedes de distritos, del propio Ayuntamiento (las Casas Consistoriales) y la del Consejo Económico y Social de Sevilla.

Sin climatización

Tras el comunicado enviado, según ha indicado el delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, se ha comprobado que 33 requieren de climatización. Para suplir esta carencia, esa jornada los componentes de las mesas electorales contarán con aparatos de refrigeración portátiles y ventiladores. Una medida que ya adoptaron otros consistorios hace varias semanas. Tal es el caso de Córdoba, cuyo ayuntamiento ha comprado 90 ventiladores para esta jornada electoral. En el caso de Sevilla, dicha cifra no ha trascendido por ahora.

El comunicado dirigido a las sedes electorales instaladas en colegios ha servido también para comprobar que "algunos" sólo disponen de climatización en las zonas comunes, motivo por el cual se ha decidido instalar las urnas en los comedores y bibliotecas, en lugar de las aulas, que es donde la mayoría de las veces se vota.

Quedan pendientes, no obstante, las sedes electorales en edificios que no son de competencia municipal. En aquellos que no están climatizados, el departamento que dirige Juan Bueno se ha puesto en contacto con la administraciones responsables para solventar dicha deficiencia.

Protección Civil

Al margen de la refrigeración, el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de incidencias acordado con Protección Civil, mediante el cual se repartirá agua refrigerada para hacer más soportable esta jornada electoral en pleno verano.

“Se han hecho todas las comprobaciones necesarias y hemos trabajado de manera rápida, urgente y coordinada para garantizar un ambiente cómodo y adecuado para los ciudadanos”, ha defendido Bueno. El concejal popular ha insistido en que “desde que recibimos un comunicado de la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho los deberes desde el minuto uno para que todos los locales electorales cuenten con climatización”.