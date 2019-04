Una vecina de Granada denuncia que su voto por correo estaba manipulado a favor de Vox

Solicita el voto por correo, lo recoge en la oficina, abre el sobre que estaba "perfectamente cerrado" y se encuentra que en la papeleta para elegir los candidatos al Senado ya estaban marcados a bolígrafo dos de los que concurren por Vox. Esto es lo que ha denunciado una vecina de Granada ante la Junta Electoral Provincial, después de que el 24 de abril se encontrase que su voto había sido 'decidido' por terceros.

Tal y como muestra en la denuncia, la víctima de esta presunta manipulación es residente en Granada pero temporalmente vive en Cuenca, motivo por el que solicitó el voto por correo.

Según expone en su denuncia, "el día 15 de abril llegó la carta de correos a mi dirección en Cuenca con la documentación para poder votar, pero al no estar en casa en ese momento, me dejaron la notificación en casa para que recogiera el sobre presencialmente en la oficina de correos" que le había sido asignada en Cuenca.

No fue hasta nueve días después, el 24 de abril, cuando fue a recoger el sobre a la oficina y, según manifiesta la denunciante, "al abrirlo allí mismo (con la intención de votar y volverlo a enviar) me encontré la papeleta de 'Elecciones a Cortes Generales 2019 Senado Granada' con 2 de los candidatos de Vox seleccionados a bolígrafo tinta azul", algo que le resultó extraño ya que "el sobre grande marrón en el que va la documentación estaba perfectamente cerrado, sin señales de haber sido manipulado".

Así, según prosigue esta vecina de Granada en el escrito, "en ese momento pregunté a la trabajadora de correos el por qué de esta alteración en la papeleta pero no me supo responder y estaba tan sorprendida como yo".

Ante lo ocurrido, decidió llamar al teléfono de información de la Oficina del Censo Electoral desde la misma oficina de correos "para comunicar la manipulación e intentar que me dieran una solución para ejercer mi derecho al voto", algo que no logró. "No me dieron una respuesta sobre cómo ha podido pasar y la solución para ejercer mi derecho era ir a la oficina de Granada, recoger una papeleta nueva, y votar desde Granada en correos", manifestó.

Tal y como ella misma denuncia, "lógicamente es una opción inviable porque, aunque es cierto que el día 25 iba a viajar a Granada, no sabía si llegaría a tiempo para poder hacer todo ese trámite y no quería arriesgarme a dejar de votar para el Congreso al menos, por si no me daba tiempo a llegar", por lo que envió el sobre con su voto al Congreso.

Según relata en el escrito, "la intención de este escrito ya no es que me den una solución para poder votar al Senado, pero sí denunciar los hechos ya que me parece de una gravedad extrema".

Con estos hechos, que han sido desvelados la mañana de este viernes por eldiario.es, se estarían vulnerando los artículos 139.8 y 14.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por incumplir los trámites electorales establecidos para el voto por correspondencia y alterar el sobre o papeleta electoral.

Así, por estas infracciones, "la multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 euros si se realiza por particulares", según recoge el artículo 153 de la citada ley. Ante ello, ahora la Junta Electoral tendrá que dirimir si abre una investigación al respecto para conocer el fondo de este asunto y llegar a quien esté detrás de esta presunta manipulación.