Críticas al PP y a José Ortiz, “que debe pedir perdón e irse a su casa”

Preguntada por los resultados del PP, Irene García afirmó que la reflexión “tienen que hacerla quienes en todo este tiempo han jugado con la propia democracia”. Sobre José Ortiz, número 2 del PP al Congreso, dijo que “hoy debería pedir perdón e incluso irse a su casa”. Según García “los ciudadanos de Vejer no pueden entender que aquel que utilizó los votos en las elecciones autonómicas como un gancho para que le votaran y ni siquiera tomó acta como diputado. Lo ha intentado de nuevo y han sido los ciudadanos los que le han dicho que la democracia no se utiliza al antojo para un reparto de sillones”. Dejó recados a los populares. “Nos hemos encontrado a un partido que no se ha atrevido a pisar la calle durante la campaña ni mantener encuentros con la ciudadanía. Y en los debates en los que ha participado lo ha hecho de manera provocadora y con tono insultón en ocasiones, que ya denotaba un cierto nerviosismo con respecto a lo que iba a ocurrir. Es la tercera y cuarta fuerza en la inmensa mayoría de los municipios, con pérdida muy considerable de votos en las grandes ciudades”.