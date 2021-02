El resultado de Cataluña da alas al PSOE

Si se celebrasen elecciones generales en España, el resultado sería una composición del Congreso muy parecido al actual. Vox seguiría subiendo, es un partido en alza, pero el presidente Pedro Sánchez podría formar Gobierno con sus socios y aliados de la izquierda. Los resultados de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, que las ganó el socialista Salvador Illa en número de votos, ha dado alas al PSOE y ha dejado muy tocado al PP y a Ciudadanos. Éste es el resultado de la encuesta electoral de DYM para los diarios del Grupo Joly, basado en 1.002 entrevistas y realizado entre el 19 y 23 de febrero.

El PSOE vuelve a situarse en una posición cómoda, después de muchos meses en los que ha estado muy cuestionado por la pandemia. Según DYM, los socialistas volverían a obtener de 120 escaños a 116, con un 25,4% de los apoyos. Unidas Podemos mejora su posición respecto a enero y se sitúa en una horquilla de 32 a 35 escaños. Junto al resto de los partidos de la Cámara, en su mayor parte independentistas y nacionalistas, se podría articular una mayoría similar al de la pasada investidura de Sánchez.

El bloque de la derecha sale debilitado, aunque de un modo asimétrico, ya que Vox sigue subiendo. Según el sondeo, el partido de Santiago Abascal obtendría entre 66 y 69 escaños, mientras que el PP se queda en 89 ó 90, que son los actuales. El PP había estado en una posición muy buena en los últimos meses de 2020 y en enero de 2021, pero ha perdido 3,3 puntos desde la última encuesta. Su líder, Pablo Casado, se ha deteriorado como referente, y es posible que en ello haya tenido que ver el mal resultado de las elecciones catalanas.

Lo mismo cabe decir de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, aunque de un modo más grave que el PP. Los naranjas se quedarían con una horquilla de 9 a 12 escaños, y con un porcentaje de apoyo que no llega a los dos dígitos. El sondeo de DYM se realizó después de las elecciones catalanas, en las que Ciudadanos pasó de ser el primer partido del Parlamento regional a quedarse por detrás de Vox y de la CUP.

Una consecuencia de la cita catalana es la caída de la popularidad de Inés Arrimadas. Hasta ahora, la jerezana era la política mejor puntuada, gracias a que no provocaba rechazo a su derecha y a su izquierda. Ya no es así. Arrimadas baja tanto como Pablo Casado, el otro damnificado de Cataluña, y se sitúa por detrás de Pedro Sánchez. El presidente socialista, como el resto de dirigentes, no aprueba, obtiene un 3,5, pero es el único que valoran dos amplios grupos de votantes, los de centro izquierda y los de izquierda. Arrimadas es la líder menos valorada por sus propios votantes.

Casi un año después de que estallase la pandemia de Covid-19, el Gobierno de coalición de izquierda se erosiona, pero no de un modo determinante. Su nota es muy baja, de 3,5, con más detractores que apoyos, pero salva los muebles. El deterioro de las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo es notorio para los encuestados. Hasta tal punto que un 63,3% cree que la coalición corre el riesgo de ruptura. Sobre las causas de esto, casi el 70% sostiene que el partido de Pablo Iglesias no es un aliado leal para los socialistas.

Los encuestados opinan que la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña será malo para esta comunidad autónoma. Se opina así de un modo masivo, un 49,3%, casi la mitad, sostiene que esto será así. La aparente contradicción entre este resultado y la subida de Vox se debe a que es el partido que más rechazo causa entre quienes no le votan, pero eso no significa que tenga cada vez menos apoyo.

Por el contrario, el 52,5% de los sondeados opina que es malo que Ciudadanos haya obtenido un mal resultado en Cataluña. Cabe explicar lo mismo. Un 45,2% también cree negativo para Cataluña el mal resultado del PP.