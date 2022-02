El desplome del PP deja a la derecha sin mayoría para gobernar

La crisis de liderazgo en el PP nacional le está costando caro al partido en términos electorales. Y al conjunto de la derecha. Según un sondeo de DYM para los diarios del Grupo Joly, la batalla entre Pablo Casado y la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se salda con una perdida de seis puntos de los populares respecto al sondeo de enero.

El 21,3% que obtendrían en unas elecciones es similar al de las generales pasadas, con un resultado de 84 a 89 diputados.

Vox es el partido más beneficiado por el desplome del PP, pero no lo suficiente como para adelantarlo o sumar junto a los populares una mayoría de Gobierno. Así, DYM adjudica un 19,9% de la intención, entre 71 y 75 diputados, que es hasta una subida de 20 escaños.

Los de Santiago Abascal pisan los pasos a Pablo Casado, pero no terminan de alcanzarlo.

Encuesta durante la Guerra en el PP

El sondeo se realizó entre el 16 y el 20 de febrero, durante la explosión de la crisis de los populares, aunque no recoge lo sucedido este lunes. Es más, uno de los problemas del PP es que no termina de cerrar una batalla que ya es contra Pablo Casado. La Junta Directiva Nacional, que es el órgano encargado de convocar el congreso extraordinario, no se reúne hasta el martes de la semana próxima. Una eternidad.

Ciudadanos apenas se mueve respecto a sondeos anteriores, DYM le otorga de 2 a 3 escaños, un 3,6%. De este modo, la suma de los partidos del centro y la derecha obtienen, en el mejor de los casos, 167, a ocho de la mayoría absoluta.

Casado, casi el peor valorado

Hay que recordar que esta suma sí ha sido posible en anteriores sondeos de DYM, pero el desplome del PP le lleva a su pero valoración durante la legislatura. Pablo Casado, el líder cuestionado por Ayuso, sólo obtiene una puntuación del 2,9, una décima más que Abascal. El líder de Vox ha sido siempre el político peor valorado, pero por la escasa puntuación que le dan quienes no le votan.

Ocurre lo contrario con Casado, los votantes del PP ya sólo le puntúan con un 5,5, insuficiente para elevar el rechazo que causa en otros partidos.

El PSOE recupera casi la posición de las últimas elecciones generales, con un respaldo del 28,1%, y una horquilla que va de los 110 a 116 escaños. Algo similar le ocurre a Unidas Podemos, ganaría de 30 a 34 diputados, a lo que hay que añadir de 2 a 3 del partido Más País, de Íñigo Errejón.

El Gobierno de Pedro Sánchez mejora su valoración, ahora es del 3,8, suspende, pero sube unas décimas. El balance, negativo, entre quienes lo desaprueban y lo aprueban es de 12,7 puntos sobre cien.