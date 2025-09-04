ERC, Junts y PNV rechazan la Agencia de Protección Civil de Sánchez por ser "una recentralización encubierta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior para hablar de los incendios.

Junts, ERC y PNV han mostrado este jueves su rechazo a la creación de la agencia estatal de protección civil y emergencias que anunció el presidente Pedro Sánchez en su oferta de pacto de Estado para mejorar la respuesta ante los incendios forestales, pues consideran que esta medida supone una "recentralización encubierta".

Los socios del Gobierno han adelantado sus reparos a esta agencia estatal, que el PP califica de "chiringuito", aprovechando la comparecencia en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"No nos gusta nada una propuesta que pueda terminar en una recentralización encubierta", ha avisado la diputada de Junts Marta Madrenas, subrayando que Cataluña y el resto de las comunidades autónomas son las competentes en esta materia.

En su primera intervención, Marlaska ha respaldado la creación de esta agencia estatal porque considera que va a "potenciar y garantizar el buen funcionamiento" del sistema de protección civil. "Va a seguir mejorando la comunicación, coordinación y toma de decisiones en situaciones de crisis", ha dicho.

Una propuesta que "apesta"

Sin embargo, Junts ha pedido "no españolizar" las emergencias en Cataluña con propuestas que "apestan". "Nunca vamos a probar nada que se acerque a una recentralización de las competencias en estas materias ni tampoco que aumente la militarización de ninguna de las formas", ha apuntado.

La diputada de Junts se ha dirigido directamente al ministro del Interior para preguntarle "cómo es posible que se presente una nueva estructura de coordinación sin tener en cuenta la autonomía de la que ya goza Cataluña".

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, muy crítico con el PP por la gestión de comunidades autónomas como Castilla y León o Galicia en la oleada de incendios forestales de este verano, también ha rechazado la creación de esta agencia estatal.

"No estamos dispuestos a que por culpa de los incompetentes del PP haya un Estado fuerte porque ya sabemos cómo termina, acaba sin atribuciones para las autonomías", ha indicado, subrayando: "No vamos a pasar por aquí".

También ha cuestionado la inconcreción de la nueva agencia estatal que quiere crear el Ejecutivo y, en su lugar, ERC ha reclamado un "fondo forestal" que ayude a prevenir y a preparar el terreno, apelando a que "las administraciones que hagan los deberes cuenten con los recursos necesarios" y se deje atrás el "espectáculo" vivido durante el pasado verano.

Por parte del PNV, Mikel Legarda tampoco ha acogido favorablemente la agencia estatal de emergencias. "El reparto de responsabilidades o competencias y mecanismos de colaboración y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas es el correcto, y no vemos necesidad prima facie de cambiarlo y mucho menos para recentralizarlo", ha explicado.

Críticas también de PP y Vox

Las críticas a la agencia estatal que quiere crear el Gobierno dentro de su propuesta de pacto de Estado comenzaron con la primera intervención de los grupos políticos en la Comisión de Interior, la de la diputada del PP Ana Vázquez, afeando que se quiera "tapar la incompetencia del Gobierno con un nuevo chiringuito".

Por este motivo, el PP ha pedido la dimisión de Marlaska, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Vox, por su parte, se ha centrado en criticar la "estafa climática" y ha culpado tanto a PSOE como al PP de las carencias en la respuesta a los incendios forestales del verano. "Son corresponsables por la adhesión al pacto verde y el fanatismo ecologeta", ha dicho Ignacio Gil Lázaro.