ERC tacha de "vergonzoso" que Junts vote con PP y Vox contra la reducción de la jornada

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "incomprensible y vergonzoso" que Junts vote junto al PP y Vox "en contra de la inmensa mayoría del pueblo catalán" para rechazar la reducción de la jornada laboral.

En declaraciones en el patio del Congreso, Rufián ha recordado que a su partido se le "machacaba mediáticamente" hace año y medio cuando llegaba a acuerdos con el PSOE favorables para Cataluña y ha denunciado que ahora, cuando Junts vota junto al PP y Vox, se le blanquea.

A su juicio, quien crea en Madrid que Junts se desgasta en Cataluña por votar junto a esos partidos se equivoca.

"Quien crea que Junts no puede hacer presidente a Feijóo porque va con Vox de la mano, desconoce la gran influencia mediática y digital que tiene en Cataluña", ha apostillado.