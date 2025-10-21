Los errores de Yolanda Díaz provocan una carcajada general en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Un lapsus de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha concluido su respuesta en el control del Senado este martes diciendo que "queda Gobierno de corrupción para rato", en vez de gobierno de coalición, ha animado a la bancada del PP, mayoritaria en el hemiciclo, que ha estallado en carcajadas, aplausos y asentimientos.

El error de Díaz se ha producido cuando se le agotaba su tiempo de intervención, al contestar a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que le preguntó si Sumar va a dejar de apoyar al Gobierno después de que, a su juicio, hay indicios de financiación irregular del PSOE, y tras recordarle que eso prometió ella que haría cuando hubiese indicios.

Por dos veces se ha trastabillado Díaz con la palabra corrupción y después ha acabado diciendo al PP que si siguen así no gobernarán jamás, justo cuando ha comenzado el bullicio de los senadores del PP, entusiasmados con las equivocaciones previas de la ministra.

Díaz, entonces, se ha sentado con gestos de disgusto, y el senador del PP José Antonio Monago, al comenzar la segunda pregunta de la sesión, le ha dicho a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no iba a poder superar lo que acababa de decir su compañera de Gabinete, con los aplausos de su bancada aún de fondo.

La animación ha llegado al hemiciclo, además, en la primera pregunta del control, después de una hora en la que se ha sucedido una lenta votación secreta en urna uno a uno de los senadores y el tedioso recuento posterior en voz alta, para la elección de Concha Andreu como vicepresidenta segunda de la Mesa.

"Le importa un rábano"

Antes, la ministra de Trabajo ha contestado a García que al PP "le importa un rábano" la corrupción, como muestra la ausencia de propuestas, "cero patatero", después de que en julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara medidas anticorrupción.

También ha recordado Díaz el reciente voto en contra del PP en el Congreso a la propuesta de creación de una agencia pública anticorrupción.

Entre otras acusaciones, García le ha dicho a Díaz que "miró para otro lado cuando se destapó que Sánchez se benefició de los negocios húmedos de su suegro".

Reforma integral del despido

En su respuesta, Díaz también ha avanzado que desde el Ministerio de Trabajo van a hacer "una reforma integral del despido". Este anuncio de Díaz llega unas horas después de que CCOO y UGT hayan indicado que harán un planteamiento conjunto para la reforma del despido de cara a la próxima reunión en tres semanas de la mesa de diálogo social, que ha arrancado este lunes sin propuesta por parte del Ministerio de Trabajo y con la oposición de la patronal a abordar las mejoras dictadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).