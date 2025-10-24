España y Alemania negociarán una fórmula para reconocer las lenguas cooficiales en la UE

Los gobiernos de España y Alemania han acordado iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea que sea "aceptable para todos los estados miembros".

En una declaración conjunta facilitada por el Ejecutivo español, ambos gobiernos ratifican su decisión de abrir un diálogo reconociendo que el uso de las lenguas cooficiales es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España".

Este diálogo bilateral comenzará “a la mayor brevedad” a cargo de nuestros respectivos ministerios de asuntos exteriores, señala la declaración conjunta.

Alemania se ha mostrado hasta el momento contraria a aprobar esta iniciativa, para lo que es necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembro, y es uno de los compromisos que logró Junts del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El partido que lidera de Carles Puigdemont ha convocado una reunión de su ejecutiva este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".

Los independentistas evaluarán en esta reunión los avances en los compromisos del Gobierno y anunciaron que tomarán una decisión sobre si mantienen el apoyo al Ejecutivo de Sánchez, una decisión que someterán a una consulta entre sus afiliados.