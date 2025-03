"Yo nunca espiaría a ningún miembro de las Cortes. Soy un demócrata"

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la comisión de investigación del Congreso sobre la llamada operación Cataluña.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este miércoles en el Congreso tener "conocimiento" de la existencia de la denominada Operación Cataluña y del supuesto espionaje a parlamentarios de Podemos: "Soy una persona de derechas de provincias, pero sobre todo soy un demócrata. Por eso yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales", ha sentenciado.

Rajoy ha arrancado su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la utilización de la llamada policía patriótica contra dirigentes independentistas catalanas incidiendo en que no sabe nada de "ninguna trama parapolicial ni de las presuntas irregularidades" que se investigan en este órgano.

Según ha deslizado, de lo que sí tiene conocimiento es de las actuaciones por las que fueron condenados "dirigentes políticos muy cualificados", en referencia a los protagonistas del proceso independentista catalán. "Eso lo viví directamente y de eso sí les puedo informar", ha comentado.

Después, en respuesta a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Rajoy ha negado haber "dado instrucciones" ni conocer "ni una palabra" de las búsquedas policiales sobre dirigentes del partido morado que, según ha denunciado Belarra, se produjeron entre 2015 y 2016.

Ningún interés en Podemos

"Yo no tendría ni tengo ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha respondido Rajoy, haciendo gala de la sorna que le caracteriza y de la que ha echado mano en distintas ocasiones durante el interrogatorio.

También ha dicho que la policía "ha desmentido" las acusaciones de 'espionaje' de los 'morados'. "Yo creo más a la Policía que a su grupo parlamentario que, además, no son ni grupo", le ha soltado a Belarra, quien le ha replicado que estaba basando sus acusaciones en informes policiales.

El ex presidente ha subrayado varias veces que "jamás" ha tenido conocimiento de esas búsquedas policiales. "Niego que el Gobierno haya dado alguna instrucción a nadie para espiarles a ustedes", ha enfatizado, lo que ha llevado a Belarra a recriminarle su "gracejo" y a incidir en que, desde su punto de vista, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez no pudieron ordenar esas búsquedas o "montaran" el llamado informe PISA sin que Rajoy lo supiera.

"¿Se cree que somos tontos?"

"¿Usted se cree que somos tontos?", le ha añadido la diputada. "No voy a responderle, no se trata de generar aquí mal ambiente", ha ironizado, recalcando que no conoce los informes policiales a los que aludía Belarra y que a él lo que le importa son "las sentencias de los tribunales", por lo que habrá que esperar a las mismas.

A cambio Belarra se ha referido entonces a la condena al PP a título lucrativo por la trama Gürtel, ha acusado a "M. Rajoy" de haber cobrado "373.000 euros en efectivo de la caja B del PP" y le ha definido como "el presidente del Gobierno más corrupto de España".