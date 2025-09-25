Espinosa de los Monteros presenta su fundación con el respaldo de dirigentes del PP, Vox, el líder de Desokupa y... Víctor de Aldama

El ex secretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha presentado este jueves la plataforma política Atenea, en un acto al que han asistido pocos miembros en activo del que fuera su partido (Javier Ortega Smith e Inés Cañizares) y al que no ha acudido Miguel Tellado, pero sí otros miembros destacados del PP, como Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, anunció su presencia y no ha acudido finalmente para preparar el encuentro de dirigentes de su partido en Murcia este fin de semana, según fuentes del PP.

Espinosa ha estado acompañado por su mujer, Rocío Monasterio, que, junto a Ortega Smith y Santiago Abascal, fueron los cuatro rostros visibles de Vox en sus inicios, y que también abandonó la primera línea política.

Entre los asistentes ha destacado la presencia del comisionista Víctor de Aldama, investigado en los casos de hidrocarburos y Koldo, que ha dicho que acudía en apoyo de su "amigo Iván", así como también la de Daniel Esteve, de la empresa Desokupa y activista contra la okupación de viviendas.

Víctor de Aldama y y el líder de Desokupa, Daniel Esteve. / Alberto Ortega / EP

De la cúpula de Vox, solo Ortega Smith, vocal de la directiva, ha estado presente, y ha dicho a la prensa que iba a "ver a un buen amigo" y que no sabía cómo le podía sentar que haya ido al presidente de su partido, Santiago Abascal, pero que a él le sentaba "fenomenal".

El que fuera presidente de Vox y también dirigente del PP Alejo Vidal-Quadras ha dicho a los periodistas al llegar que "no hay ninguna intención" de que Atenea se convierta en el futuro en una candidatura política, porque "en estos momentos lo último que necesitamos son más partidos".

Otros asistentes al acto destacados han sido el diputado del PP Guillermo Mariscal; el ex diputado de Ciudadanos y ex directivo de Coca-Cola Marcos de Quinto; y el exdiputado de Vox Víctor Sánchez del Real, quien ha ejercido en el acto como responsable de comunicación de Atenea.

Para la junta directiva de la plataforma, Espinosa ha fichado a personas con perfiles diversos, entre los que figuran exmiembros de PP, Ciudadanos y Vox, como el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá, que militó en las dos primeras formaciones, y Fran Hervías, que fue secretario de organización de Ciudadanos y luego trabajó para el PP.

Al frente de la vicepresidencia de Atenea está Ricardo Garrudo, que fue uno de los fundadores de Vox y dirigió el partido en Cantabria; y de la tesorería, Inés Cañizares, portavoz adjunta en el Congreso cuando Espinosa era el portavoz parlamentario y actual vicealcaldesa de Toledo.