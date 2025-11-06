La ex jefa de ETA Olga reconoce que dio la orden para asesinar en 2001 al concejal de UPN José Javier Múgica

La etarra Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olga', reconoce que dio la orden para asesinar en 2001 al concejal de UPN José Javier Múgica.

Ainhoa Múgica, alias Olga, ex jefa del aparato militar de ETA, ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que dio la orden para que un comando de la banda terrorista asesinara con un coche bomba en 2001 a José Javier Múgica Astibia, concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la localidad de Leiza.

Durante el juicio, la acusada se ha limitado a contestar con un "sí" cuando la presidenta del tribunal le ha preguntado si se reconoce como autora de los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía ha pedido para Múgica 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta por sendos delitos de asesinato terrorista y estragos, según consta en su escrito de acusación, recogido por Europa Press.

Del mismo modo, ha reclamado que se le prohíba a la acusada aproximarse a una distancia menor de 200 metros con respecto de los familiares de la víctima y residir en Leiza durante un periodo de 10 años.

Una agente de la Policía, que ha declarado como perito, ha señalado dos elementos "fundamentales": una nota manuscrita y la posición orgánica que ostentaba Múgica dentro de la banda terrorista.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la dirigente de ETA "elaboró un manuscrito" junto a Andoni Otegui, miembro del comando que llevó a cabo el asesinato, con un dibujo de una furgoneta y unas palabras en euskera explicando cómo debía de llevarse a cabo el atentado.

El Ministerio Público detalla en el escrito que el atentado finalmente fue cometido el 14 de julio de 2001 y consistió "en la colocación de un artefacto explosivo, del tipo lapa", compuesto por una carga de entre 2 y 3 kilos de dinamita tipo Titadyne, en los bajos del vehículo" del concejal. "Al introducirse éste en el vehículo, a primera hora de la mañana, y poner en marcha el motor para incorporarse a la circulación, se produjo la explosión", señala.

Dicho explosivo "había sido colocado por los miembros de la organización terrorista" integrados en el comando Argala Andoni Otegui Eraso, Óscar Celaraín Ortiz y Juan Carlos Besance Zugasti, según la Fiscalía. Todos ellos fueron condenados por estos hechos en 2011 y actuaban bajo la indicación de Ainhoa Múgica, según consta en el escrito de la Fiscalía.

Tanto Múgica como José Antonio Olarra Guridi, también alto cargo de la banda terrorista, fueron detenidos el 16 de septiembre de 2002 en Talence, cerca de la localidad francesa de Burdeos, gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional española y la Policía Judicial francesa.