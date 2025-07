Una ex jefa de Tragsatec confirma que le pidieron que la dejara de "acosar" a la pareja de Ábalos

Virginia Barbancho, la que fuera responsable del proyecto de Tragsatec por el que se contrató a Jésica Rodríguez, la ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves ante el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional que detectó irregularidades y se lo trasladó a sus superiores, pero desde la Presidencia de Adif le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del ministro".

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el magistrado Ismael Moreno, Barbancho, ex responsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita la expareja de Ábalos, descubrió que ésta no fichaba y tampoco rellenaba su parte horario.

Barbancho ha sostenido que notificó ese hecho y que fue el director de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar, quien primero le dijo que dejara en paz a Rodríguez por orden de la presidencia de Adif, entonces en manos de Isabel Pardo de Vera.

Tras esa advertencia de Zaldívar, Barbancho se lo comunicó a sus jefes --gerente y subdirector-- de Tragsatec, quienes al cabo de una semana analizando la situación le reiteraron --ha dicho-- el mismo mensaje: que dejara de "acosar" a la ex de Ábalos.

Las fuentes consultadas apuntan que Barbancho ha asegurado ante el juez que no conoce al exasesor ministerial Koldo García, al que nunca habría visto. También ha negado que el hermano de éste, Joseba García, trabajase en Tragsatec.

Con todo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en uno de sus informes que el propio Joseba García "se encargó de cumplimentar los partes de trabajo mensuales" de Rodríguez.

En su declaración, Barbancho ha revelado que tiene en su teléfono mensajes intercambiados con la propia Rodríguez. Fuentes consultadas indican que la acusación popular solicitará que se incorporen los mismos a la causa.

Ratifica las "irregularidades"

Cabe destacar que la testigo compareció el pasado 23 de mayo en la comisión de investigación del Senado sobre la presunta trama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

A preguntas de los senadores, Barbancho declaró que detectó "irregularidades" en el trabajo de la expareja de Ábalos y denunció haber recibido indicaciones desde Adif, que era cliente del proyecto, para hacer la "vista gorda".

"Me mandaron callar", aseguró entonces la excargo de Tragsatec, para añadir que no tenía la "certeza" de que Rodríguez no estaba trabajando, pero sí de que la que fue pareja de Ábalos no fichaba. "Tenía elementos que no me gustaban nada", remachó.

Barbancho indicó que no pudo terminar de descubrirlo, aunque sí que lo puso en conocimiento del exdirector de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar, que fue el encargado de decirle que hiciera la vista gorda, afirmó.

No obstante, detalló que Zaldívar fue el transmisor porque el mensaje venía desde la presidencia de Adif que ostentaba Isabel Pardo de Vera en aquel momento.

"La sobrina"

Barbancho admitió en la comisión de investigación del Senado que era su cometido el seguimiento de Rodríguez. "Sí que era mi obligación, cumplí con mi obligación. Y cuando veo que en otros sitios no lo hicieron, pues yo al menos tengo ciento orgullo de decir que yo sí lo hice. Yo apreté, apreté hasta el punto que lo que pasó fue que me riñeron, hasta ese punto", destacó.

Tras dejar claro que no participó en el proceso de selección de Rodríguez, explicó que cuando la joven ya estaba dentro del proyecto, alguien le llegó a comentar que venía de parte del entonces ministro de Transportes y que le hablaron de ella como "sobrina" y no como "escort".

La que fue responsable técnico del proyecto de Tragsatec explicó que implantó un sistema de fichaje que la exnovia de Ábalos eludió durante varias semanas.

"Empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella y se lo digo a mi gerente y no hace nada. Para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda", se quejó.