La extrema derecha en un gobierno: ¿incidente o tendencia?

Día marcado por la consumación del pacto de Gobierno en Castilla y León entre el Partido Popular y VOX que ha marcado la información política de la jornada y vertido cientos de miles de opiniones a favor y en contra. Ya conocemos a los que están a favor y a los que están en contra, no voy a abundar en ello.

Sí se ha destacado, y mucho, la opinión del presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, al que no le ha sentado bien el pacto, quizá porque tenía a Pablo Casado cerca y este le había prometido lo contrario. El caso es que don Donald lo ha calificado de "capitulación" y de "incidente" que espera "que no se convierta en tendencia".

Quizá porque no nos pillaba tan cerca, o porque Tusk no era entonces quien es ahora, no nos llegaría su opinión cuando el ultraderechista Frente Nacional obtuvo varias vicepresidencias en regiones francesas por acuerdos similares de gobierno al que ahora se ha llegado en Castilla y León en 1986.

Tampoco cuando el austríaco Jörg Haider se convirtió en 1999 en presidente de la región austriaca de Carintia y ostentó el cargo hasta su muerte en 2008. Años antes ya había sido presidente de esa misma región y tuvo que dimitir por ensalzar las políticas de empleo de la Alemania nazi, como se han encargado de recordarme los compañeros de la agencia EFE hoy mismo.

Y no solo en regiones. Países enteros. Austria en el año 2000 ¿recordamos? el Partido Liberal Austriaco, el mismo al que pertenecía Haider, cogobernó Austria en medio del rechazo del viejo continente. ¿Más reciente? ¿Cómo calificamos al actual Gobierno de Hungría? ¿Eslovenia? ¿Y al de Polonia?.

El profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Ignacio Molina, iba más allá incluso en su cuenta de Twitter: "Solo queda Alemania".

Me sale poner un emoji con una carita pensativa: ¿Seguro que no entraría en esa catalogación de extrema derecha el mismísimo partido republicano en los USA?

De incidente nada. Ya era una tendencia y desde hace años.