La Familia Real en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, en imágenes
La Familia Real en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, en imágenes / Ballesteros / EFE

Las imágenes de la Familia Real en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La Familia Real ha sido recibida por los impulsores de la candidatura y han recorrido el espacio rural

Doña Leonor apela a "volver a lo esencial": "Respetar a quien piensa diferente y tratar bien al prójimo"

Agencias

25 de octubre 2025 - 13:05

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han llegado este sábado por la mañana a Valdesoto, en el concejo de Siero, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar con el que fue reconocida esta parroquia tras presentar su candidatura durante 21 ediciones. A su llegada, la familia real ha sido recibida por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia sierense de Valdesoto por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

