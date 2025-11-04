Feijóo y Abascal inician los contactos para abordar el relevo de Mazón en Valencia
Los líderes de PP y Vox mantienen un contacto "cordial" en el que coinciden en la necesidad de dar estabilidad en la Comunidad Valenciana
Mazón trasladó a Feijóo el día después de funeral que ya no podía más y que quería marcharse
Los líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, han hablado este martes por teléfono sobre el relevo del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una conversación "cordial" y en "buen tono" en la que todavía no se han puesto nombres sobre la mesa.
Un día después de la dimisión de Mazón por las críticas a su gestión de la dana que causó la muerte a 229 personas, ambos dirigentes han hablado este martes sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana, según han confirmado fuentes de Génova.
Tanto Feijóo como Abascal han coincidido en la necesidad de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana, que sigue inmersa en el proceso de reconstrucción tras la devastación de la dana.
Será el Partido Popular de la Comunidad Valenciana el que lleve a cabo los contactos con Vox para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, aunque las negociaciones, afirman en Génova, serán seguidas de cerca por la dirección nacional.
También te puede interesar
Lo último