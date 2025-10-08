Feijóo anuncia que el PP citará a Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado: "Está pringado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado porque está "rodeado de corrupción" y es "imposible haber delinquido" sin él. "Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

En su réplica, y después de que el líder del PP haya apuntado a una presunta financiación ilegal del PSOE tras el informe de Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sánchez le ha recomendado leer "la página 28" del citado informe para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas". "Elija bien sus batallas señor Feijóo porque para sobrecogedor, el Partido Popular", ha enfatizado.

Explicaciones a Torres

El presidente del PP ha asegurado que "un presidente limpio y decente", a la vista de la información que han conocido estos días, se habría "trasladado a Ferraz" para preguntar "de dónde han salido los billetes de 500 euros". "Eso que ustedes llaman chistorras", ha exclamado.

En segundo lugar, ha proseguido Feijóo, el presidente del PP debería "llamar al despacho al ministro de Política Territorial", Ángel Víctor Torres, y preguntarle si "todo lo que se está publicando sobre él es cierto". "¿Lo ha hecho o a qué intereses responde su Gobierno?", le ha interpelado.

A renglón seguido, Feijóo ha afirmado que iba a hacer ante el Pleno un "breve repaso a las mentiras" del jefe del Ejecutivo, recordando que dijo que su hermano, David Pérez Sánchez-Castejón, y su mujer, Begoña Gómez, "son inocentes" cuando se les investiga por "ocho delitos".

También ha aludido a sus declaraciones hablando de su exministro, José Luis Ábalos como "una persona honesta" cuando ha estado "sentado en el banquillo del Tribunal Supremo y la próxima semana volverá" tras el informe de la UCO. De la misma manera, ha dicho que Sánchez se refirió a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, como "un buen socialista" y está "en la cárcel" desde junio.

El presidente del Partido Popular ha recriminado además a Pedro Sánchez que hable ahora de abolir la prostitución cuando "ha vivido de ella" y su Gobierno "ha pagado con dinero el consumo de prostitución".

Feijóo ha asegurado que, aunque Sánchez dice que el PSOE "no se ha financiado ilegalmente", el informe de la UCO acredita "su jerga" al hablar de "soles, lechugas, folios, chistorras". "Es muy elocuente", ha exclamado, para añadir que en el año 2020 había "295 cuentas bancarias a nombre del Partido Socialista, sin incluir en su contabilidad" y "más de 300.000 euros en saldos".

Por todo ello, ha afeado a Sánchez que diga que "es una inventada" cuando "es su biografía". "Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted", ha trasladado al jefe del Ejecutivo.

"Es el momento"

Tras asegurar que Sánchez merece un "reproche moral", Feijóo ha indicado que hasta aquí llega su "huida" porque será citado en octubre en la comisión de investigación del Senado, donde está "obligado a decir la verdad".

Su anuncio ha provocado una prolongada ovación de la bancada del Grupo Popular y el alboroto ha obligado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a pedir silencio en varias ocasiones. Entonces ha tomado la palabra el jefe del Ejecutivo para asegurar: "¡Ánimo, Alberto!".

Los 'populares' llevan más de un año amagando con citar a Sánchez en esa comisión de investigación del Senado, Cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. Fuentes del equipo de Feijóo consideran que "es el momento" de llamarle a comparecer, una citación que se celebrará "después de que declaren en el Supremo Koldo García y Ábalos" y "antes de que sea juzgado en noviembre el fiscal general del Estado".