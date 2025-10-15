Feijóo ataca a Sánchez con la corrupción por "proteger al que roba" y el presidente dice que "caja B" hubo en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este miércoles al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno, asegurando que "exprime a los que cumplen y protege a los que roban". En su réplica, Pedro Sánchez ha presumido de Gobierno "decente" y ha afirmado que "caja b" solo hubo en el Partido Popular.

"Este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa", ha espetado Sánchez a Feijóo, subrayando que el Fondo Monetario Nacional (FMI) ha elevado las previsiones de crecimiento de España y que ese camino han seguido también las principales agencias de calificación internacionales. Por eso, ha dicho que su Gobierno seguirá haciendo "esa economía con triple A".

El cruce de reproches entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso se podujo poco antes de la llegada al Tribunal Supremo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, una cita clave en la que se arriesga a perder la libertad. Esta citación se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Feijóo: "Con Sánchez merece más la pena ser un jeta"

Feijóo ha resaltado que con Pedro Sánchez han "prosperado" José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y su "familia", "todos a su sombra". "Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo", ha exclamado.

El presidente del PP ha criticado que la reacción de Sánchez no sea "disculparse, como haría cualquier presidente decente" sino impulsar "otra subida de impuestos" a los autónomos, a esos tres millones de españoles hasta un 35% más de cuota al año. "Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones 6.000 millones de euros", ha enfatizado.

A su entender, en España tiene que merecer la pena trabajar pero con Sánchez "merece más la pena ser un jeta", "como tantos de los que le rodean". "Usted no dirige un país. Lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que en la España de Pedro Sánchez "si trabajas, pagas" y "si robas, cobras". "Ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo.

Asimismo, Feijóo ha asegurado que decir que el Gobierno de Sánchez es "el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa", echando en cara al presidente "su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente".

"La gente siente que no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes", ha indicado, para añadir que con Sánchez trabajar "da rabia" al ver "cómo la decencia no cotiza", que "el mérito no sirve" y "sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente". Por eso, ha dicho que en la España que él propone merecerá la pena trabajar y pondrá "fin al saqueo".

Sánchez habla de "bulos" e "insidias" del PP

Sin embargo, Sánchez ha afirmado que preside uno de los "gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa". En concreto, ha indicado que este mismo martes el FMI elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9% en el año 2025 y al 2% en el año 2026. "Es decir, vamos a crecer este año cinco veces más que la zona euro y dos veces más en el próximo año, en el año 2026", ha destacado.

Además, ha subrayado que "hace tres semanas las principales agencias de calificación internacionales elevaron a nivel A, como consecuencia de la garantía de las cuentas públicas, la calificación de la deuda pública española".

"Esa es la realidad. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que sí ha existido, ha sido en su partido", ha aseverado, para añadir que "mientras tanto" su Gobierno "seguirá haciendo esa economía con triple A".

Además, Sánchez ha asegurado que lo que no es "decente" son los "silencios" de Feijóo, echándole en cara la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el aborto o del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con los cribados de cáncer.

Así, ha asegurado que el Gobierno de Ayuso defiende que las mujeres "se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid". "¿Y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada", ha recriminado a Feijóo.

De la misma manera, ha dicho que han escuchado a Moreno decir que los médicos de Andalucía "no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearles ansiedad". "¿Y usted qué ha dicho? Nada", ha criticado, mientras la bancada del Grupo Socialista le hacía un coro con el "nada".

Además, Sánchez ha afirmado que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid "reconoce que ha mentido en sala judicial" y ha añadido que el PP "dice que mentir no es delito". "¿Y usted qué dice? Nada. Absolutamente nada", ha abundado.

Según Sánchez, ese silencio del líder del PP es "el problema" y, por tanto, "la pregunta" que deben hacerse los españoles es "qué aporta usted a la política española". "Y la clave la tiene en su grupo. Que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones", ha finalizado.